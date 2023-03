La Casa delle Idee ha svelato un progetto futuro che farà la gioia dei fan del Gigante di Giada: una nuova sfida per Bruce Banner. È di queste ore, infatti, l’annuncio del rilancio di The Incredible Hulk da parte di Marvel Comics, in cui viene anticipato che il nuovo starting point della saga del vedastro energumeno arriverà nelle fumetterie americane il prossimo giugno, affidato alle cure di Phillip Kennedy Johnson (storia) e Nic Klein (disegni), mettendo Bruce Banner a confronto con tutti i mostri del Marvel Universe.

Marvel Comics rilancia Incredible Hulk con una storia dai toni horror

Nell’anno in cui si celebrano i sessant’anni di vita editoriale del personaggio, dopo la conclusione della run di Donny Cates e Ryan Ottley, legata maggiormente a una dimensione sci-fi, in cui il corpo di Hulk sembrava essere una sorta di mezzo cosmico con cui Banner poteva viaggiare nella propria coscienza, lasciando emergere tratti del personaggio sinora mai esplorati. Quasi in una sorta di contrappasso emotivo, la futura run di The Incredibile Hulk sembra muoversi in direzione opposta, affidando a Hulk la possibilità di lasciarsi andare a una perpetua guerra con altri mostri nel tentativo di soffocare per sempre il debole Banner.

A darci questa chiave lettura è la sinossi con cui la stessa Marvel Comics presenta il nuovo corso di The Incredible Hulk:

Mentre un furioso Hulk tenta di prendere definitivamente il controllo del corpo di Bruce Banner, un misterioso immortale mette contro Hulk i mostri del Marvel Universe, nel tentativo di liberare il loro creatore, la Madre degli Orrori primordiali. Con l’aiuto di un impensabile nuovo amico, Banner e Hulk dovranno impedire al mondo di piombare nell’oscurità

Questo approccio sembra porsi nella tradizione della run di Ewing e Bennet, The Immortal Hulk, il cui tono horror sembra tornare nella futura run di Johnson, come spiega lo stesso autore: