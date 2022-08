Dopo l’annuncio allo scorso San Diego Comic-Con di Secret Wars, futuro film del Marvel Cineamtic Universe, l’interesse per la versione cartacea di questo maxi-evento marveliano è decisamente aumenato. Sotto questo nome sono presenti ben due eventi, il più recente, datato 2015, firmato da Jonathan Hickman (e che sarà l’ispirazione per il citato film) e uno più datato, che a tra gennaio e dicembre 1984 diede vita alla tradizione dei maxi-eventi della Casa delle Idee. Apparentemente, dopo decenni, Marvel ha deciso di svelare le vere origini di Secret Wars, andando a toccare uno dei capitoli più amati della sua continuity.

Le vere origini di Secret Wars (1984) sono finalmente svelate in Defender: Beyond

Le origini materiali di Secret Wars non sono mai state un mistero. A inizio anni ’80, la Marvel aveva sottoscritto un accordo con la Mattel, popolare brand di giocattoli, per la produzione di action figure ispirati agli eroi e villain del Marvel Universe. Considerato come il diretto competitor di Mattel, la Kenner Toys, aveva ampliato la propria offerta passando da Star Wars ai personaggi DC, questo spinse la produttrice di giocattoli a rivolgersi alla Marvel, con la richiesta di un cambio nei costumi degli eroi, e la creazione di un evento speciale all’interno della continuity dei personaggi, che motivasse queste modifiche e che, soprattutto, fosse un primo punto di partenza per il lancio pubblicitario della linea di giocattoli. Dettagli che portarono alla nascita del primo maxi evento di casa Marvel, Secret Wars.

Sul piano narrativo, invece, solo recentemente, in Defendes: Beyond, abbiamo scoperto quale siano le vere origini di Secret Wars. Portati davanti al gruppo di Arcani che compone il Concilio Omega, i Defenders assistoon a una spiegazione sulle origini di questi esseri, durante la quale uno di essi si presenta come l’Arcano che aveva reso possibile Secret Wars, rapendo eroi e villain di Terra-616 per farli combattere su BattleWord. Se per anni abbiamo pensato che dietro questa incredibile avventura spaziale ci fosse una ragione incredibile, potremmo rischiare di esser delusi, visto come l’Arcano spiega questo evento:

Dopo tutto, ero solo un ragazzo! Un effetto secondario della creazione di uno strumento di distruzione multiversale, il mio vecchio amico-nemico Molecule Man, causò un buco nello spazio che stavo creando. Io vi guardai dentro, e vidi questo universo, con un pianeta e una nazione. Una società, con tutte le sue necessità e aspirazione. Non serve dirlo, ne fui subito rapito. Immaginate un bambino senza età, che scopre da pubblicità in TV dell’esistenza di action figures. Io ne presi alcune e le feci lottare, sperando di imparare di più. Ho sempre amato i meccanismi…tutti gli strumenti, a esse sincero.

Ironicamente, in questa spiegazione si fa una sorta di riferimento alla vera natura della nascita di Secret Wars, che pur essendo nato come prodotto commerciale, ebbe un profondo impatto sul Marvel Universe, visto che proprio su Battleword Parker trovò il simbionte che divenne prima suo costume e poi la sua storica nemesi Venom, mentre Ben Grimm in questa situazione scoprì di non voler più esser parte dei Fantastici Quattro, lasciando vacante un posto nella formazione di casa Richards che venne temporaneamente occupato da Jennifer Walters, alias She-Hulk.