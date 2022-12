Nonostante la sua recente dipartita lo Stregone Supremo tornerà a stupire i suoi fan: Marvel ha annunciato che il personaggio di Dottor Strange tornerà con una nuova miniserie all’inizio del prossimo anno.

Marvel Comics: Dottor Strange tornerà presto a vivere in una nuova miniserie

Dopo appena un anno dalla sua morte, avvenuta nella miniserie “La morte di Doctor Strange”, la Marvel ha annunciato il ritorno dell’iconico stregone: la “rinascita” è prevista per il prossimo marzo. A riportare in vita il personaggio, come sceneggiatore, sarà lo stesso Jed MacKay, che ha scritto la già citata miniserie sulla morte e il suo seguito, Strange, interpretato da Clea, e illustrata da Pasqual Ferry, con copertina di Alex Ross, che sta anche disegnando un nuovo costume per lo stregone supremo. Nessun altro membro del team creativo è stato nominato nell’annuncio.

Ecco come la Marvel descrive la nuova serie:

Stephen Strange è tornato! Dopo essersi riunito a Clea e Wong, tutto è tornato come al solito per lo Stregone Supremo. I tuoi figli sono caduti in un sonno popolato da incubo? I demoni stanno invadendo la tua casa? Tuo marito è posseduto da un’entità satanica? Allora chiama il Dottor Strange! Ma quando qualcun altro inizia a esercitare la propria oscura giustizia sui più potenti nemici di Strange, Strange si imbarca in un viaggio interdimensionale alla ricerca di risposte, solo per scoprire che il colpevole potrebbe essere più vicino a casa di quanto pensi…

In una dichiarazione in cui annunciava la nuova serie, MacKay ha descritto come il lancio si inserisca nei suoi piani generali per il maestro delle arti mistiche della Marvel:

Dopo Death of Doctor Strange, dopo Strange, apriamo il prossimo atto nella nostra attuale saga sullo Stregone Supremo in DOCTOR STRANGE #1! È stato davvero emozionante avere l’opportunità non solo di continuare a esplorare il lato magico dell’Universo Marvel con gli abitanti di 177A Bleecker Street, ma anche di seguire le vite degli Stranges mentre l’ultimo anno e mezzo li ha messi a dura prova. Pasqual ha messo insieme un volume davvero magico e sono super entusiasta di mostrare alla gente cosa c’è in serbo per Stephen e Clea Strange e, naturalmente, non concederemo loro nessuna pausa dopo i recenti eventi…

Ferry ha invece condiviso alcune sue riflessioni sul personaggio:

Quando ho iniziato a lavorare per la Marvel, c’erano tre fumetti che avrei sempre voluto disegnare: Fantastic Four, Spider-Man e Doctor Strange. Perché proprio Dottor Strange? Perché le sue storie includono tutti gli elementi che amo come artista: il fantasy, la fantascienza e l’immaginazione. Soprattutto, il fatto di poter guardare al lavoro di Steve Ditko come riferimento mi motiva davvero! Quando ha disegnato Doctor Strange, tutti gli scenari utopici e immaginari erano incredibili. Quindi questo è un momento molto speciale della mia carriera e non vedo l’ora di vedere dove ci porterà il personaggio con questa nuova narrazione. Conosco molti artisti, incluso me stesso, che considerano Doctor Strange una sfida, come se fosse necessario aggiungere qualcosa di nuovo al personaggio perché ti offre questa possibilità. Per me, Doctor Strange è una grande sfida, ma la accetto.

Il primo volume di questa nuova miniserie dedicata allo Stregone Supremo sarà disponibile dal 22 marzo sia in formato cartaceo che digitale. Appena avremo nuove informazioni non mancheremo di aggiornarvi. Nel mentre non possiamo non notare come anche la DC Comics abbia deciso che marzo sia un buon mese per presentare la nuova mini serie su Superman.