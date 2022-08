Nella cornice del San Diego Comic-Con, Marvel Comics ha deciso di suscitare la curiosità dei propri lettori con una serie di importanti di annunci, tra cui il ritorno di Chris Claremont al mondo mutante con una nuova run di X-Treme X-Men. Non poteva però mancare uno spazio dedicato alla famiglia per eccellenza del Marvel Universe, i Richards, che saranno protagonisti di un misterioso evento che porterà a un nuovo cambio di gestione dei Fantastici Quattro.

Marvel Comics stuzzica i fan dei Fantastici Quattro sul loro futuro

La formazione guidata da Reed Richards è da tempo al centro dell’attenzione dei fan del Marvel Cinematic Universe, che cercando costantemente segnali di un loro imminente ingresso nel franchise, soprattutto dopo che gli annunci dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con in merito alla Fase Cinque e Fase Sei. Sul piano del Marvel Universe fumettistico, i Fantastici Quattro sono da sempre un elemento essenziale della continuity marveliana, essendo stati il punto di partenza del Marvel Universe stesso.

Il futuro dei Richards non è stato espressamente dichiarato, ma Marvel Comics si è limitata a mostrare l’immagine di una bussola, dove al Nord è stata inserita la dicitura ‘scrittore’ e un Sud che riporta invece ‘disegnatore’. La scelta della bussola è un sentito omaggio alla natura di esploratori tipica dei F4, ma che in questo caso si rivela essere perfetta per lasciare trapelare degli indizi su chi saranno i futuri artisti impegnati a raccontare le avventure dei Fantastici Quattro.

Nonostante in molti sui social abbiano sperato di vedere Al Ewing alla guida della testa dei Fab Four marveliani dal prossimo autunno, sembra più opinabile identificare nello sceneggiatore Ryan North. Già autore di un’apprezzata run su Squirrel Girl, North potrebbe esser affiancato dal disegnatore Matthew Southworth, il Sud della bussola presentata da Marvel comics, già apprezzato in altre testate come Daredevil e Spider-Man.

Per il momento, dobbiamo attendere che Marvel Comics riveli altri dettagli del futuro dei Fantastici Quattro.