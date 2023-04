Se siete fan di Marvel Eternals alla ricerca del set LEGO perfetto per voi o come idea regalo, siete nel posto giusto. Quest’oggi su Amazon trovate il set All’ombra di Arishem in due diverse proposte di acquisto, entrambe scontate! Singolarmente, il set è in offerta a soli 39,90€ anziché 69,99€, risparmiando così il 43%.

Potete anche scegliere di acquistarlo in combo con L’imboscata del Deviant! In questo caso, l’offerta si fa ancor più ghiotta: potrete infatti fare vostri entrambi i set in offerta a soli 59,80€ invece di 89,98€, con uno sconto del 33%. Assemblate con le vostre mani questi bellissimi set e divertitevi a giocarci e a esporli in mille modi diversi!

Il set All’ombra di Arishem è composto da 493 pezzi ed è adatto per appassionati dai 7 anni in su. Include tantissimi accessori e le minifigure dei 4 Eterni Ikaris e Sersi e in esclusiva Ajak e Kingo. Nella confezione troverete anche 1 Deviante e 1 imponente Celestiale flessibile, il cui petto si illumina grazie a un mattoncino luminoso speciale; inoltre, le sue grandi mani possono contenere le minifigure degli Eterni.

Se sceglierete di acquistare questo fantastico set insieme a L’imboscata del Deviant! arricchirete la vostra collezione con le minifigure dei 3 Eterni Thena, Makkari e Gilgamesh, quest’ultimo presente solo all’interno di questo set! Ad arricchire la proposta, il set include anche un fantastico Deviante flessibile a 6 zampe con bocca mobile, 1 lancia, 1 pugno d’acciaio e 1 arma da fuoco.

Il bellissimo set LEGO Marvel Eternals All’ombra di Arishem è il regalo perfetto per tutti gli appassionati di questi mondi magici. Scegliete l’opzione di acquisto che preferite fra le due proposte di Amazon: il set singolo è in offerta a soli 39,90€ anziché 69,99€, mentre insieme al set L’imboscata del Deviant è in offerta a soli 59,80€ invece di 89,98€. Ma vi consigliamo di fare in fretta, prima che le scorte terminino!

