Marvel/Fox: Feige avrà controllo creativo di X-Men e F4

A quanto pare il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, avrà il controllo creativo di alcuni personaggi Marvel come X-Men, Deadpool e dei Fantastici 4.

Nel corso dell’ormai passato San Diego Comic Con 2019 è stata resa nota la notizia, da parte di Marvel Studios, che le pellicole su X-Men e su i Fantastici 4 sono in fase di sviluppo, dopo l’acquisizione della Fox da parte di The Walt Disney Company. Ma proprio in queste ore è arrivata una nuova conferma.

A quanto pare il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, avrà il controllo creativo di X-Men, Deadpool e dei Fantastici 4. Tutto è partito dopo alcune voci di corridoio, secondo le quali Emma Watts voleva lasciare lo studio della Fox per andare a quello della Paramount Pictures.

Sembrerebbe però che la Walt Disney Picture e la Watts siano arrivati, pan piano, ad un compromesso. Dunque Emma Watts è rimasta alla Disney per supervisionare il sequel di una delle pellicole cinematografiche che è stata, negli ultimi giorni, al centro dell’attenzione, vale a dire Avatar. Una decisione niente male visto l’ottimo rapporto tra il regista James Cameron e la Watts.

Però, essendo impegnata con il sequel di Avatar, avrebbe dovuto lasciare il controllo creativo di alcuni personaggi Marvel/Fox ai Marvel Studios e al suo presidente Kevin Feige, e così è stato. Dunque, così facendo sia Emma Watts che Kevin Feige saranno felici di svolgere il proprio lavoro infatti, già all’inizio di quest’anno il presidente dei Marvel Studios si è mostrato entusiasta di poter dare vita agli X-Men e ai Fantastici 4, queste le sue parole:

“Sono estremamente entusiasta di quei personaggi e di portare la Prima Famiglia della Marvel sulla piattaforma e al livello che meritano. La verità è che sono entusiasta di tutti loro. Sono eccitato e non sono solo i nomi dei tendoni che conosci: ci sono centinaia di nomi su quei documenti, su quegli accordi. E il fatto che Marvel sia il più vicino che possiamo mai avere ora ad avere accesso a tutti i personaggi, è qualcosa che ho sempre sognato per i miei quasi 20 anni alla Marvel. Ed è molto eccitante”.

Cosa ne pensate del fatto che sarà Kevin Feige ad avere il totale controllo creativo di alcuni personaggi Marvel?