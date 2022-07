È finalmente tempo di Amazon Prime Day 2022: una due giorni di offerte spettacolari pensate davvero, ma davvero per chiunque. Per tutti i fan della Marvel sopravvissuti allo snap di Thanos abbiamo abbiamo selezionato per voi alcuni gadget in offerta per il Prime Day 2022.

Marvel, i migliori gadget in offerta per il Prime Day 2022

Apribottiglie Mjolnir – Il Martello di Thor

Il gadget imperdibile per tutti coloro che si ritengono degni di brindare con lo Zio del Tuono: l’Apribottiglie Mjolnir! Facile da usare, si adatta a tutti i tipi di bottiglie ed è corredato dalla comoda catena per poterlo portare sempre con voi. È realizzato in ABS+metallo, le dimensioni sono circa 16,5x7x 4,7 cm.

Havaianas Top Marvel Classics (Infradito Unisex-Adulto)

Dimostra di essere un Vero Credente e vai in spiaggia con le Havaianas Top Marvel Classic perché il classico non va mai fuori moda! Disponibili dal 33 al 46.

Casco Elettronico Iron Spider di Spider-Man

Con addosso l’armatura di Iron Spider, Spider-Man è pronto per l’azione! Portati a casa un elemento iconico di Avengers: Endgame. Il casco elettronico Iron Spider è una fedele replica 1:1 presenta 2 occhi con luci LED che si illuminano di rosso o di blu. È dotato di 6 impostazioni in tutto: 3 impostazioni diverse regolabili (alta, media e bassa) per ogni colore. Progettata da Tony Stark, quando Peter Parker indossa l’armatura Iron Spider acquisisce un’intera serie di nuove abilità, poteri… e responsabilità degne di un Avenger.

Marvel Diario/Agenda Settimanale

Il Diario/Agenda Settimanale è un must-have per tutti i fan della Marvel. Il formato è un agile 14,8×21 cm circa con vista settimanale da agosto 2022 a luglio 2023. A renderlo unico sono però gli extra fra cui: planner mensile e ai 4 fogli dedicati all’orario, include un segnalibro in cartoncino, tasca espandibile porta-bigliettini, fantastiche illustrazioni che introducono ogni mese, stickers con cui personalizzare le tue note, elenco festività, un planner annuale e molte altre pagine per appunti vari. Scatena la tua creatività!

Spider-man Zaino Urban Nero Karactermania

Zaino con schienale imbottito e traspirante. Scomparto interno imbottito per laptop e tablet. Tasche esterne ed interne aggiuntive. Porta USB per caricare il cellulare tramite power bank (non incluso). Maniglie rinforzate. Dimensioni: 50x38x11 cm circa.

