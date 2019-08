Marvel insieme a Floyd County per una nuova serie animata

A quanto pare, potrebbe arrivare una serie animata tutta nuova che vedrà la collaborazione di Marvel Studios insieme a Floyd County, produttori di Archer,

Saranno molti i fan dell’Universo Cinematografico Marvel che attendono con ansia l’arrivo delle serie animate che faranno parte della Fase 4. La maggior parte di queste serie sono già state annunciate da Marvel Studios, ma potrebbero esserci ulteriori sorprese in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+. Infatti Loki, Falcon e Winter Soldier sono solamente alcuni dei protagonisti che faranno parte della Fase 4 del MCU.

Forse non tutti sanno che in passato Marvel Studios e Floyd County avrebbero dovuto collaborare per realizzare la serie animata Deadpool. Però il progetto non andò a buon fine a causa di alcune divergenze. In attesa di scoprire nuove indiscrezioni in merito alla sconosciuta serie animata, ricordiamo che Floyd County Productions è impegnata per a realizzazione dell’11° stagione di Sterling Archer, sarà forse l’ultima? In ogni caso, cosa ne pensate della collaborazione tra Marvel Studios e i produttori della spia protagonista di una delle serie animate più appassionati di sempre?