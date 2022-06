Il multiverso legato all’amichevole ragno di quartiere continua a espandersi nel mondo dei fumetti. Nel quinto numero di Edge of Spider-Verse, miniserie che culminerà in un epico finale intitolato The End of the Spider-Verse, verrà introdotto il primo Spider-Man dichiaratamente gay.

Si chiamerà Web-Weaver e sarà uno stilista dai modi non proprio gentili che lavora alla Van Dyne e ottiene i poteri di ragno. Il design del costume è stato rivelato sui social dallo scrittore Steve Foxe che ha voluto specificare come la natura omosessuale del personaggio sarà centrale per il suo personaggio, ma non rappresenterà il fulcro della storia.

Il design di Web-Weaver è stato realizzato da Kris Anka, che ha citato McQueen e Mugler come fonti principali di ispirazione. Il suo debutto è fissato a settembre in una storia co-scritta da Dan Slott, Mark Bagley e i registi del pluripremiato film animato Spider-Man: Un Nuovo Universo Phil Lord e Christopher Miller.

Staremo a vedere se questa nuova variante possa comparire anche in live-action nell’attesissimo film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse, che sarà diviso in due parti.

SURPRISE: I had the huge gay honor of helping to co-create WEB-WEAVER, who'll make his debut in EDGE OF THE SPIDER-VERSE #5 this September!

Designed by the one and only @kristaferanka, cover by Josemaria Casanovas, with our interior artist to be revealed soon! pic.twitter.com/d3qaN4nBBJ

— Steve Foe Updates (@steve_foxe) June 16, 2022