Marvel: l’elenco dei panel del San Diego Comic-Con

Marvel Comics parteciperà all’edizione di quest’anno del San Diego Comic-Con, denominata “Comic-Con At Home” per via del formato online, con una serie di conferenze e incontri che riguarderanno alcune attese novità in arrivo dalla Casa delle Idee.

Di seguito l’elenco degli incontri in programma:

Marvel’s 616

MARVEL HQ

Marvel Comics: Next Big Thing

Per assistere a questi incontri basterà collegarsi alla pagina Youtube di Comic-Con (link qui).

Marvel’s 616

Giovedì 23 luglio, ore 22:00 (1:00 p.m. PT)

Marvel’s 616 sarà una serie prodotta per la piattaforma Disney+ dal taglio documentaristico. La serie approfondirà l’importante retaggio e la ricchezza delle storie dei personaggi e dei rispettivi autori. Ogni puntata sarà confezionata da un regista diverso che esplorerà i punti di contatto tra narrazione, cultura pop e i rispettivi fandom del Marvel Universe.

La serie sarà moderata da Angélique Roché e vedrà i registi Gillian Jacobs, Paul Scheer, e i produttori esecutivi Sarah Amos e Jason Sterman illustrare il processo creativo e i dietro le quinte di questa serie antologica.

MARVEL HQ

Giovedì 23 luglio, ore 01:00 (4:00 p.m. PT)

Questa conferenza offrirà una panoramica di tutte le novità rivolte alle famiglie, con una speciale anteprima della serie animata Marvel’s Spider-Man: Maximum Venom. Durante questo incontro saranno previste letture animate, un’epica battaglia con i Lego e un workshop di disegno in cui gli spettatori potranno apprendere come si disegna Venom.

Marvel Comics: Next Big Thing

Venerdì 24 luglio, ore 20:00 (11:00 a.m. PT)

C.B. Cebulski, Marvel Editor-in-Chief, svelerà in compagnia di diversi autori, ciò che attenderà gli appassionati della Casa delle Idee nel prossimo futuro.

Tom Brevoort, Al Ewing e Dan Slott introdurranno i lettori ad EMPYRE, il nuovo evento di portata cosmica che investirà gli Avengers.

Jordan White, Tini Howard e Gerry Duggan presenteranno invece X OF SWORDS, il nuovo crossover degli X-Men.

Anche l’Arrampicamuri troverà spazio in questo incontro, in cui Nick Lowe, Nick Spencer e Mark Bagley discuteranno di AMAZING SPIDER-MAN #850, volume che vedrà il ritorno di Green Goblin.

Infine Nick Lowe sarà chiamato a illustrare il ritorno di Werewolf by Night insieme ai suoi creatori Taboo e Ben Jackendoff!