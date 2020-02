Marvel Made: svelata una “misteriosa” iniziativa

Questa settimana, Marvel Comics ha pubblicato un annuncio in alcuni fumetti in stampa negli Stati Uniti, tra cui Wolverine #1, che anticipa in modo criptico qualcosa chiamato “Marvel Made“, che debutterà nel mese di Febbraio.

L’immagine del teaser presenta un panno rosso che giace su quello che sembra essere un tavolo o un altro tipo di superficie piana. Sulla parte anteriore del tessuto è stampato il logo “Marvel Made”, con la scritta “Unveiling February 2020”.

Ci sono molte possibilità su ciò che questo teaser voglia significare. Il primo presupposto è che questo abbia a che fare con l’annuncio di un nuovo fumetto, forse una nuova serie o un evento imminente. La Marvel sta già promuovendo Empyre, che riunisce i Vendicatori e i Fantastici Quattro per contrastare un’invasione degli imperi uniti di Kree e Skrull, ma non si può escludere un debutto simile a quello effettuato per il nuovo gruppo di supereroi britannici.

Un’altra cosa da considerare è che questo teaser potrebbe essere per un progetto non a fumetti. I Marvel Studios sono entrati nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, con Black Widow che debutterà ad Aprile e le serie Disney + in anteprima in autunno. Inoltre, la Marvel Television è stata rinominata in Marvel TV Studios, con il Chief Creative Officer Kevin Feige che ora supervisiona i progetti televisivi e cinematografici.

Inoltre, abbiamo il disegnatore Joe Quesada che sul suo account twitter ha pubblicato un’immagine inerente ad un “piccolo progetto”. Che si stia riferendo a Marvel Made?

Back in the saddle. Here are a few unfinished panels from a small project I'm working on. pic.twitter.com/r5LlkLeAQQ — JoeQuesada (@JoeQuesada) February 18, 2020

Quesada divenne Chief Creative Officer della Marvel dopo aver ricoperto il ruolo di caporedattore della casa editrice durante gli anni 2000. A seguito di una riorganizzazione aziendale, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Fiege, è ora CCO della Marvel, mentre Quesada è diventato Executive Vice President e Creative Director nel 2019. Oltre al suo nuovo ruolo, farà da host allo show Disney + Marvel’s Storyboards, che esplorerà gli storyteller in tutti i mezzi creativi.

Ovviamente queste sono pure speculazioni, ma vista la data comunicata, non dovremo aspettare molto per sapere di cosa si tratta.