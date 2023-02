Marvel Mission Arena e Marvel Boomez sono due nuovi prodotti su licenza distribuiti da Cicaboom, azienda italiana specializzata nell’ideazione, produzione, commercializzazione di giocattoli e di prodotti editoriali e d’intrattenimento per ragazzi, sia originali che su licenza. I due prodotti in particolare di cui andremo a parlare sono quelli che stanno riscuotendo maggior successo, complice il sempre presente interesse verso tutto ciò che riguarda i supereroi della casa delle idee e soprattutto l’uscita per il mercato mobile di Marvel Snap, un gioco free-to-play nel quale, in sintesi, dovremo creare il nostro mazzo vincente con i nostri beniamini preferiti per sconfiggere gli avversari.

Marvel Mission Arena

Marvel Mission Arena consiste in una sfida tra due giocatori, ognuno dei quali costruisce la propria squadra per determinare il vincitore. Entrambi pescano 10 carte dal proprio mazzo composto da un totale di 56 e schierano 3 protagonisti a scelta davanti a sé nella Squadra Attiva, oltre ad altri 2 protagonisti nella Squadra di Riserva, che verranno schierati in prima linea in caso di sconfitta dei primi.

Inoltre, vengono giocate 5 carte scoperte nella Zona Missioni, che rappresentano i turni di gioco e il principale metodo per guadagnare Punti Missione: ogni volta che un avversario viene sconfitto, si potrà prendere in mano la prima carta Missione e totalizzare i Punti Missione indicati su di essa.

Il deck di ogni giocatore include anche dei Villains, ovvero i nemici più temibili del Team di Supereroi, ma non possono partecipare a missioni insieme a protagonisti di allineamento buono. I deck pre-costruiti possono essere modificati, ma la sinergia iniziale è bilanciata per ottenere il miglior risultato possibile.

Scopo del gioco e svolgimento nel dettaglio

Lo scopo principale del gioco è quello di raccogliere punti missione: chi ne acquisisce di più durante i cinque turni totali, vince la partita. Vi sono anche altri due modi per portarsi a casa la vittoria e consistono o nel far esaurire il mazzo al proprio avversario in modo che non possa più pescare, o sconfiggere, tramite i propri personaggi, le loro nemesi.

La preparazione e lo svolgimento della partita riprende alcuni degli elementi di vari TCG, come quello di Pokémon o quello di Final Fantasy, a cominciare dalla sistemazione iniziale di tre eroi in partita, più altri due in una sorta di panchina, che verranno utilizzati nel caso i primi vengano sconfitti. Oltre a questi, vengono posizionate anche altre 5 carte nella cosiddetta “Zona Missione“, che daranno determinati “Punti Missione” e serviranno per accrescere il punteggio dei giocatori.

Come ogni gioco di carte collezionabili che si rispetti, la partita si sussegue in fasi di attacco e difesa, dove vanno confrontati i valori presenti sulle carte stesse. Se poi gli eroi hanno carte energia assegnate, possono ricevere dei bonus alle caratteristiche, che gli permetteranno di avvantaggiarsi o di proteggersi durante un attacco.

L’eroe sconfitto viene scartato e il giocatore che lo controlla può pescare una carta missione e guadagnare i punti che vi sono indicati.

Questo che vi abbiamo illustrato è a grandi linee lo svolgimento di una partita di Marvel Mission Arena, che per quanto sembri semplice nasconde diverse meccaniche che permettono di formare la propria strategia e creare una sinergia tra tutte le carte del mazzo. Molti eroi posseggono anche potenti abilità, in grado di mettere in difficoltà l’avversario o di favorire una vittoria, ma il gioco permette di utilizzarle solamente come “regole avanzate”, dando la libertà ai giocatori di decidere quanto rendere più complessa la partita. Il tabellone di gioco permette di tenere sott’occhio tutte le fasi, aiutando gli sfidanti a non perdersi per strada nell’assegnazione di carte potere, pescate e boost speciali ai nostri eroi.

Vediamole nello specifico:

Preparazione della partita: entrambi i giocatori mescolano il proprio mazzo e posizionano le prime cinque carte scoperte nella “Zona Missione”. Dopodichè pescano 10 carte e posizionano tre eroi nella zona attiva (escludendo, almeno per un primo momento, le carte Team) e due nella zona riserva. E’ importante che siano cinque eroi diversi, poichè carte con lo stesso nome possono essere giocate solo per assegnare più punti ferita;

se almeno uno degli avversari è stato sconfitto, la missione è da considerarsi compiuta. Di conseguenza, questa può essere aggiunta alla propria mano e farà guadagnare i Punti Missione presenti sulla stessa; Check Point: nonostante sia l’ultima fase di gioco, rimane comunque molto importante, in quanto permette di fare diverse cose in grado di ribaltare la partita e sorprendere i propri avversari:

– si possono sostituire i protagonisti nella zona attiva, con quelli della zona di riserva o con quelli nella propria mano. Così facendo, i PP rimarranno nella zona attiva, mentre quelli ferita ritorneranno nella propria mano;

– è possibile assegnare un solo Punto Ferita ad uno degli Eroi in gioco, giocando una carta con lo stesso nome sopra di essi. Si noti che è possibile avere un massimo di soli cinque punti vita;

– si possono anche assemblare dei team, unendo due o più eroi presenti sia sul campo che in mano. Fatto ciò, tutti i personaggi che fanno parte di quel determinato team verranno assegnati come punti potere. Se però vengono pescate altre copie dei protagonisti presenti nel team, questi non potranno essere giocati, ma solo utilizzati per dare boost durante la Sfida, mentre se viene pescata una copia del team, può essere messa come Punto Ferita;

– si devono riempire gli spazi vuoti sia nella zona attiva, che in quella di riserva, mettendo in gioco carte dalla propria mano e pescandone finché non si riuscirà a completare.

La qualità e la collezionabilità delle carte

Anche Marvel Mission Arena, oltre alla componente ludica, possiede una controparte collezionistica, dando ad ogni carta una rarità diversa a seconda del “pool rate”, ossia la facilità con cui potremo trovare una carta rara aprendo pacchetti.

Esistono 5 tipi di rarità differenti: Comune, Non Comune, Rara, Ultra Rara e Rara Segreta. La cosiddetta “Wave 1“, ovvero la prima espansione, vanta la presenza di ben 192 carte regolari, divise in 27 Holo Diamond, 27 Holo Sparkle e 55 Holo Laser (unite alle restanti che non presentano un effetto olografico, ovviamente), alle quali si aggiungono le 27 Rare Segrete, con la loro numerazione che sfora oltre le 192 previste. Ogni bustina di espansione contiene ben 10 carte di cui tre sicuramente olografiche.

Le dimensioni delle carte riprendono quelle dei tradizionali giochi di carte collezionabili come Magic: The Gathering e Pokémon: 6,3 cm di larghezza e 8,8 cm di altezza, presentando, però, gli angoli più arrotondati e una consistenza della carta molto differente, avvicinandola più alle carte da gioco tradizionali. Questo può essere considerato sia un punto positivo, perchè di fatto sono resistenti all’acqua e meno deperibili, ma anche un punto negativo, in quanto non restituiscono le stesse sensazioni al tatto dei classici GCC.

Marvel Boomez

Marvel Boomez è una collezione di 19 mini-eroi provenienti dall’universo Marvel, i quali hanno ognuno una speciale carta da gioco e un dado a 20 facce, che permetteranno di scontrarsi con altri giocatori, in un gioco dalle regole immediate e semplici, adatto specialmente ai più piccoli.

A differenza di Mission Arena, infatti, non necessita di una grande preparazione della partita, ma semplicemente di aprire almeno una bustina contenente uno dei Marvel Boomez. Il gioco consiste in scontri diretti tra gli eroi basati principalmente sul lancio del dado.

Vediamo nel dettaglio come si gioca e le varie fasi di gioco:

Preparazione: i giocatori posizionano il proprio eroe sulla carta da gioco nella fascia verde, che corrisponde alla “Fascia di Partenza” e di tira un dado per stabilire chi inizia. Si noti che se si gioca nella modalità a squadre, il valore di Power di entrambe deve essere lo stesso e deve essere almeno 5, oltre che ad avere tutti gli eroi diversi;

i giocatori posizionano il proprio eroe sulla carta da gioco nella fascia verde, che corrisponde alla “Fascia di Partenza” e di tira un dado per stabilire chi inizia. Si noti che se si gioca nella modalità a squadre, il valore di Power di entrambe deve essere lo stesso e deve essere almeno 5, oltre che ad avere tutti gli eroi diversi; Utilizzo abilità e supporti: prima di iniziare l’attacco, il giocatore di turno decide con quale eroe attaccare uno di quelli avversari e prima di effettuare il lancio di dadi, si può decidere, da entrambi i lati, se utilizzare delle abilità o dei supporti (solo per personaggi dello stesso team indicato). Queste sono:

– Contrattacco: durante il turno d’attacco dell’avversario, permette di effettuare un contrattacco, tirando il numero di dadi per provare a ferirlo;

– Schivata: dopo che l’avversario ha tirato i dadi d’attacco, questi deve ritirare tanti dadi quanti sono indicati nell’icona della schivata;

– Attacco: durante il proprio turno d’attacco, il giocatore può aggiungere un numero X di dadi indicati a quelli dell’alleato che sta attaccando;

– Difesa: durante il proprio turno di difesa, il giocatore può sommare il numero X indicato nello scudo al valore di difesa dell’alleato fino ad un massimo di 20;

– Rimpiazzo: durante il proprio turno di difesa, il giocatore può sostituire il personaggio sotto attacco con quello che possiede la caratteristica Rimpiazzo;

prima di iniziare l’attacco, il giocatore di turno decide con quale eroe attaccare uno di quelli avversari e prima di effettuare il lancio di dadi, si può decidere, da entrambi i lati, se utilizzare delle abilità o dei supporti (solo per personaggi dello stesso team indicato). Queste sono: – Contrattacco: durante il turno d’attacco dell’avversario, permette di effettuare un contrattacco, tirando il numero di dadi per provare a ferirlo; – Schivata: dopo che l’avversario ha tirato i dadi d’attacco, questi deve ritirare tanti dadi quanti sono indicati nell’icona della schivata; – Attacco: durante il proprio turno d’attacco, il giocatore può aggiungere un numero X di dadi indicati a quelli dell’alleato che sta attaccando; – Difesa: durante il proprio turno di difesa, il giocatore può sommare il numero X indicato nello scudo al valore di difesa dell’alleato fino ad un massimo di 20; – Rimpiazzo: durante il proprio turno di difesa, il giocatore può sostituire il personaggio sotto attacco con quello che possiede la caratteristica Rimpiazzo; Attacco e fine del turno: il giocatore che inizia, lancia il dato tante volte quanto è indicato per poter effettuare l’attacco. Se il risultato e uguale o superiore al valore di difesa dell’avversario, questo è da dichiararsi sconfitto e arretrerà di una fascia. Se era già nella fascia rossa, ha perso. Dopodichè, si cambia turno e si ricomincia dall’inizio, fino alla sconfitta di una delle due squadre.

Conclusioni

Con due prodotti su licenza così importanti, Cicaboom cerca di accontentare sia i più grandi che i più piccini, con un’offerta davvero variegata e che permette di affacciarsi ad entrambi i prodotti con modalità semplificate, permettendo una volta padroneggiati i meccanismi di rendere le partite più avvincenti aggiungendo regole più complesse.

Se Marvel Boomez è già alla sua seconda Wave, Marvel Mission Arena è ancora alla sua prima vera e propria espansione e speriamo vivamente che possa ricevere un supporto continuo, in modo tale da avere anche altre espansioni in futuro (magari anche tematiche), che possano ampliare il meta e aggiungere nuove meccaniche, per renderlo sempre interessante e che possa, col tempo, avvicinarsi anche ai GCC più famosi.