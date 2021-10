Brutte notizie per i fan del Marvel Cinematic Universe e dei suoi personaggi: i Marvel Studios hanno infatti deciso di posticipare l’uscita di alcuni dei suoi film più attesi, come Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi e Thor Love and Thunder di Taika Waititi.

Marvel posticipa l’uscita di Doctor Strange 2, Thor 4 e di altri film

In giornata è arrivata infatti la notizia che Marvel ha deciso di cambiare la data di uscita di alcuni suoi film previsti per il prossimo futuro. Si tratta infatti delle pellicole di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels e Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Questi cambiamenti colpiscono anche le 3 pellicole non ancora annunciate pubblicamente: uno sarebbe stato spostato solo di una settimana, mentre le altre due, tra cui potrebbe esserci anche il nuovo Blade, sarebbero state addirittura cancellate dalla programmazione attuale.

Questi slittamenti di uscite non andrebbero a colpire solo i film Marvel, in quanto anche l’Indiana Jones 5 di Disney sarebbe stato posticipato, insieme anche ad un film Disney e ad un progetto di 20th Century Fox. Di seguito, trovate tutte le nuove date delle pellicole interessate:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, previsto per il 25 Marzo 2022, uscirà il 6 Maggio 2022;

Thor: Love and Thunder, previsto per il 5/6/22, uscirà il 8 Luglio 2022;

Black Panther: Wakanda Forever, previsto per il 8 Luglio 2022, uscirà il 11 Novembre 2022;

The Marvels, previsto per il 11 Novembre 2022, uscirà il 17 Febbraio 2023;

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, previsto per il 17 Febbraio 2023, uscirà il 28 Luglio 2023;

Film Marvel non annunciato, previsto per il 28 Luglio 2023, è stato cancellato dalla programmazione;

Film Marvel non annunciato, previsto per il 6 Ottobre 2023,è stato cancellato dalla programmazione;

Film Marvel non annunciato, previsto per il 10 Novembre 2023, uscirà il 3 Novembre 2023.

Non sono state diffuse le motivazioni che hanno portato a questa serie di slittamenti per i film Marvel, e questo comporta dunque che nel 2022 usciranno 3 film, anziché 4. Inoltre, potrebbe anche arrivare una serie su Disney+ per coprire il vuoto allargatosi tra l’uscita di Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Non sono state annunciate modifiche invece per le ultime pellicole in uscita quest’anno (Eternals e il già citato nuovo film di Spider-Man). Nell’attesa, potreste fare un bel ripasso di tutto quanto accaduto nella storia del Marvel Cinematic Universe, abbonandovi a Disney+ seguendo il nostro articolo dedicato e potendo godere anche delle serie tv che Marvel ha rilasciato in esclusiva per la propria piattaforma streaming, oppure recuperando i film in edizione home video, disponibili su Amazon.it.