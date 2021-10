Marvel pubblica il nuovo trailer di Hawkeye in arrivo su Disney+

Marvel ha da poco pubblicato il secondo trailer della serie tv Hawkeye, in arrivo il mese prossimo sulla piattaforma di streaming di Disney+. Il secondo trailer esce dopo un mese dalla pubblicazione del primo, dove è stata rivelata la data di uscita ufficiale della serie e presentando finalmente il personaggio di Kate Bishop, spalla di Clint Barton.

E’ uscito da poco il nuovo trailer di Hawkeye, la serie Marvel distribuita da Disney+ che ha come protagonista l’Occhio di Falco, alias Clint Barton, di Jeremy Renner all’interno del Marvel Cinematic Universe. Come si apprende vedendo il nuovo trailer, i primi due episodi, a cui ne seguiranno altri 4 a cadenza settimanale, verranno pubblicati insieme il prossimo 24 Novembre.

Come detto prima, nella serie vedremo esordire anche Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop, giovane che cerca di emulare le gesta dell’eroico arciere, finendo col diventare sua compagna di (dis)avventure. Nel corso di una recente intervista, l’attrice, che parteciperà anche alla serie Disney+ Dickinson, basata sulla storia di Emily Dickinson, ha scherzato riguardo alla sua preparazione per i suoi ruoli, passando dai fumetti Marvel ai testi della poetessa americana.

“Come per i libri di Emily Dickinson, ti trovi davanti ad una mole sempre più grande di informazioni. Mi sono sempre piaciuti i fumetti, e sono sempre stata una attratta dall’illustrazione. Mi ha sempre messo in soggezione trovarmi davanti a 200, 250 pagine di pagine piene di testo, e i fumetti mi hanno sempre attratta proprio per il loro l’aspetto grafico. Mi sono divertita un sacco a leggerli, approfondirli e cogliere tutte le sfumature di Kate Bishop che ci sono per trasporle nelle serie, insieme anche altri elementi”.