Marvel sarebbe già al lavoro su Eternals 2

Secondo alcune indiscrezioni, provenienti direttamente da casa Marvel, Eternals 2 sarebbe già in fase di produzione. Diretto da Chloé Zhao, Eternals è stata un’opera avvolta nel mistero fin dal suo primo annuncio nel 2019. Al momento è piuttosto difficile determinare quale film sia più atteso dai fans del MCU dopo quasi due anni senza nuove uscite, ma sembra proprio che questa avventura spaziale si posizioni piuttosto in alto nella graduatoria dell’hype, in arte anche grazie al cast stellare di Eternal, comprendente nomi del calibro di Angelina Jolie, Kit Harrington, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry e Gemma Chan nel suo cast.

Fino a poco tempo fa, il mistero che circondava Eternals era rimasto piuttosto fitto, ma l’avvicendarsi della Fase 4 del MCU ha contributo a fare almeno un po’ di chiarezza sul film., che dovrebbe vedere gli eroi protagonisti alle prese con ambientazioni spalmate su ben 7000 anni di storia! Le indiscrezioni riportano che Marvel sembrerebbe puntare moltissimo su questa produzione, confermando saldamente Zhao al timone della regia. Il suo controllo creativo senza precedenti sul film, l’ha vista mettere la mano su ogni aspetto, dal montaggio finale di Eternals, fino allo sviluppo della sceneggiatura insieme agli scriptwriters di Marvel.

Secondo quanto riferito, queste aspettative e la fiducia che la compagni ha dato alla regia, si sono concretizzate anche nella decisione di mettere in cantiere un sequel quasi sei mesi prima dell’uscita ufficiale del film. John Campea ha rivelato che si sta lavorando concretamente a Eternals 2, anche se non nulla di ufficiale è stato annunciato nell’anteprima della Fase 4. Campea ha fatto il paragone con il fatto che neppure Avengers 5 (potete acquistare la felpa degli Avengers tramite questo link)sia stato ancora ufficialmente annunciato, anche se sembra che stia concretamente entrando in fase di sviluppo.