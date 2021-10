Marvel Studios prepara 4 nuovi progetti della Fase 4 (ci sono i Thunderbolts)

I Marvel Studios hanno da poco deciso di rinviare l’uscita di alcuni film legati alla cosiddetta Fase 4: Doctor Strange in the Multiverse of Madness diretto da Sam Raimi e Thor Love and Thunder di Taika Waititi, oltre a Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels e Ant-Man and the Wasp: Quantumania sono infatti stati posticipati di alcuni mesi. Nonostante ciò, sembra che la Casa delle Idee abbia in cantiere alcune interessanti novità previste per il 2023, incluso un adattamento cinematografico dei Thunderbolts.

Secondo quanto riferito da Geeks Worldwide (qui la notizia originale), Marvel si starebbe preparando ad iniziare la produzione di quattro nuovi progetti appartenenti alla Fase 4 dell’MCU, una Fase che ha purtroppo dovuto affrontare varie difficoltà legate ai vari rinvii per l’emergenza sanitaria mondiale. Il 2020 è stato infatti il primo anno (a partire dal 2007) che non ha visto il rilascio di un solo progetto targato Marvel Studios, nonostante ora la situazione sia decisamente più rosea (grazie anche all’uscita ormai prossima di Eternals e Spider-Man: No Way Home al cinema e Hawkeye su Disney+).

Ora, stando alle indiscrezioni, Marvel inizierà la produzione di un adattamento cinematografico dei Thunderbolts, assieme al già annunciato film sui Fantastici Quattro. Ma non solo: sembra anche che la casa di produzione americana sia già all’opera su Shang-Chi 2 e su una serie spin-off di Black Panther con Danai Gurira nel ruolo di Okoye. Per quanto riguarda i Thunderbolts, nell’MCU esistono già vari membri del gruppo di super criminali: Abominio e Il Capo visti ne L’Incredibile Hulk, Ghost di Ant-Man and the Wasp, Yelena Belova (Florence Pugh) e Taskmaster, oltre ovviamente al Barone Helmut Zemo interpretato da Daniel Brühl. Nell’attesa che vengano svelati questi nuovi progetti, potreste recuperare i vecchi film del Marvel Cinematic Universe in edizione Home Video (sia DVD che Blu-ray Disc) grazie alle offerte di Amazon Italia.