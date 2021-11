Negli scorsi giorni Marvel ha annunciato l’arrivo del personaggio della Regina dei Goblin all’interno della serie a fumetti di Spider-Man. L’editore ha ora svelato alcuni dettagli riguardo a questo nuovo personaggio.

Marvel svela nuovi dettagli sulla Regina dei Goblin, in arrivo sulla serie di Spider-Man

Come annunciato tramite dei teaser su Twitter, Marvel introdurrà sulle pagine di Spider-Man il personaggio della Regina Goblin, su cui sono stai svelati alcuni dettagli di recente sempre dall’editore. Come ben sapranno i fan del personaggio, Spider-Man ha sempre avuto a che fare con villain e nemici legati al Goblin originale, dietro cui si nascondeva Norman Osborn. A Febbraio 2022 ne arriverà uno nuovo, la Regina dei Goblin, la cui origine ha radici profonde nella storia dell’Uomo Ragno e che porterà grande tumulto nel nuovo arco narrativo Beyond, cominciato qualche settimane fa in America.

La Regina dei Goblin farà il suo esordio ufficiale sul quindicinale di Spider-Man in Amazing Spider-Man #88 ed è già stato confermato che sarà presente anche su Amazing Spider-Man #89 e Amazing Spider-Man #90. Patrick Gleason, uno dei nuovi autori della serie, ha dichiarato che quando gli venne chiesto di immaginare graficamente il personaggio si è molto entusiasmato, creando un design medievale con evidenti richiami a quello del personaggio originale. Per l’occasione, l’editor Nick Lowe ha dichiarato che verrà pubblicato un numero speciale nel contesto della run in corso chiamata Beyond, Amazing Spider-Man #88.BEY, scritto da Geoffrey Thorne e disegnato da Jan Bazaldua e Jim Towe, in cui farà ritorno anche il team di eroi Slingers. Allo stesso modo, anche la serie regolare su Miles Morales vedrà riflettersi le conseguenze di Beyond sulle proprie pagine in Miles Morales: Spider-Man #35, attualmente realizzata dallo sceneggiatore Saladin Ahmed e dall’artista Michele Bandini.

La Regina dei Goblin farà dunque il suo esordio nel numero di Amazing Spider-Man in uscita il 23 Febbraio 2022 nelle fumetterie americane.