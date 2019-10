Marvel Television: Jeph Loeb lascia la compagnia?

Jeph Loeb, nonché presidente di Marvel Television, presto potrebbe lasciare la Casa delle Idee e l'annuncio del suo addio potrebbe arrivare tra non molto.

A quanto pare Jeph Loeb, nonché presidente di Marvel Television, presto potrebbe lasciare la Casa delle Idee e secondo alcune voci di corridoio, l’annuncio del suo addio potrebbe arrivare tra non molto. A differenza di quanto si potrebbe pensare, sembrerebbe che il presidente di Marvel Television abbia pensato al suo ritiro già da un po di tempo, dunque non è una decisione che scaturisce dopo la nomina di Kevin Feige come Chief Creative Officer.

Ebbene, dopo quasi 10 anni come presidente della Casa delle Idee, Jeph Loeb pare sia a lavoro per abbandonare il suo posto nella maniera più facile possibile così da non dover più far parte dei molti progetti che ha in serbo, e a cui sta già lavorando, la Marvel. Molto probabilmente l’annuncio ufficiale del suo ritiro dal mondo Marvel varrà reso noto, dallo stesso presidente, durante del giorno del ringraziamento.

Sicuramente Jeph Loeb ha dato una grossa mano nella realizzazione di alcuni degli show più importanti che hanno avuto veramente un grandissimo successo e che hanno appassionato molti fan, basti pensare ad Agents of S.H.I.E.L.D., Daredevil, Agent Carter e Cloak & Dagger. Oltre a questi citati, il presidente stava già lavorando a nuovi progetti che lui, molto probabilmente, vista la sua decisione, potrebbe non portare mai a termine.

Certo è che l’addio di Jeph Loeb inciderà economicamente sull’Universo Cinematografico Marvel ma per saperne di più e avere più dettagli sarà necessario attendere l’annuncio ufficiale. Dunque, una notizia che molti fan non si aspettavano ma che, nello stesso tempo, forse poteva essere prevedibile visto il nuovo incarico di Kevin Feige. Cosa ne pensate?