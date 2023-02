Nel momento in cui gli appassionati del Marvel Cinematic Universe si interrogano su come uno dei pilastri del Marvel Universe fumettistico del calibro di Secret Wars sarà portato sul grande schermo, la Casa delle Idee decide di alzare la posta in gioco e stuzzica ulteriormente la curiosità dei Veri Credenti con un annuncio esplosivo: Hickman e Hitch tornano assieme per Ultimate Invasion. E come lascia presagire il titolo di questo evento Marvel, sarà nuovamente l’universo Ultimate a essere centrale in quello che si suppone sarà un racconto stand alone.

L’universo Ultimate è la base emotiva del Marvel Cinematic Universe e di gran parte delle precedenti trasposizioni cinematografiche della Casa della Idee, considerato come questo contesto narrativo nascesse proprio dalla volontà della casa editrice di presentare i propri eroi in un’ottica più moderna e contemporanea per una nuova generazione di lettori. Versioni atipiche dei personaggi marveliani hanno dato vita a universo che è arrivato a collimare con il tradizionale Terra-616 durante le Secret wars del 2016, non prima di avere tenuto a battesimo figura particolarmente amate come Miles Morales o doppelganger intriganti come il Creatore, variante malefica di Reed Richards.

Comprensibile quindi come l’annuncio dato ieri sera in esclusiva da Entertainment Weekly abbia entusiasmato i fan, che ora sono giustamente in fibrillazione. A dare ancora più enfasi a questo annuncio di Ultimate Invasion è lo stesso Jonathan Hickman

Credo sia corretto dire che sia Brian che io abbiamo dato molto in Ultimate, quindi quanto Marvel ci ha messo davanti questo progetto, entrambi sapevamo che doveva esserci una buona ragione per rivisitare il concetto di Ultimate, non solo per raccontare una bella storia o per lavorare nuovamente assieme, che è qualcosa che stiamo cercando di fare da anni. Con questo in mente, non poteva certo trattarsi di replicare o rivisitare quanto fatto da Brin in Ultimates, ossia creare una linea narrativa che fosse una versione moderna dei personaggi divenuta la spina del Marvel Cinematic Universe, e certamente non poteva esser qualcosa che avevo già fatto, un capitolo conclusivo di un univers0 pre-esistente.

Per comprendere la portata di Ultimate Comics, è sufficiente rilevare come gli eroi tradizionalmente rappresentati nei comics Marvel sono stati privati della loro aria di eroismo ‘da manuale’, venendo presentati in un’ottica più umana e talvolta sgradevole. Un radicale cambio di paradigma narrativo che Hickman ha ben racchiuso nel presentare la scintilla vitale di Ultimate Invasion:

Pensavamo che l’essenza dei fumetti Ultimates dovesse essere l’esatto inverso di quello che era il Marvel Universe tradizionale, volevamo creare qualcosa che esistesse solamente all’interno di quel preciso spazio, un nuovo modo di pensare i personaggi, di godersi una nuova versione del Marvel Universe. So abbastanza felice di dire che mi sento che abbiamo raggiunto questi scopi e siamo davvero esalatati all’idea di farlo leggere a tutti.

Ultimate Invasion arriverà sul mercato americano a partire da giugno 2023