Marvel: uno speciale di Halloween su Werewolf by Night in arrivo su Disney+?

I Marvel Studios stanno puntando molto sulla distribuzione delle loro serie sulla piattaforma Disney+: dopo il successo di WandaVision, Falcon and the Winter Soldier e Loki, quest’ultima già rinnovata per una seconda stagione, attualmente ogni mercoledì viene pubblicato un nuovo episodio della serie animata di What If?, in cui vengono esplorati sviluppi alternativi del Marvel Cinematic Universe. Secondo alcune indiscrezioni, gli Studios starebbero pensando anche di realizzare uno speciale dedicato alla festa di Halloween e con protagonista Werewolf by Night.

Su Disney+ in arrivo lo speciale Marvel di Halloween

Secondo The Wrap, i Marvel Studios vorrebbero realizzare in occasione di Halloween uno speciale basato su Werewolf by Night. Gli studi sarebbero alla ricerca di un attore sui 30 anni, di origini latino-americane, per cominciare la produzione ad inizio 2022. Se il rumor dovesse venir confermato, se ne parlerà ovviamente per fine Ottobre 2022. Non sarebbe il primo speciale dedicato ad una festività, in quanto già sappiamo che James Gunn, oltre a dirigere il terzo capitolo di Guardiani della Galassia, realizzerà anche l’Holiday Special previsto per Natale 2022.

Il fatto di voler introdurre il personaggio di Werewolf by Night nel Marvel Cinematic Universe circola da qualche tempo, quando già nel 2019 si parlava di una sua apparizione in una delle pellicole in lavorazione. Lo stesso Kevin Smith dichiarò a Luglio che la Marvel accantonò l’idea di introdurlo nella sua serie animata su Howard the Duck proprio perchè il personaggio sarebbe dovuto apparire in un’altra occasione. Nei suoi piani, nel quinto episodio della serie, chiamato appunto Werewolf by Night, Howard avrebbe ritrovato il Darkhold, grimorio magico apparso anche nella serie Marvel’s Agents of SHIELD. Spiegando l’idea a Jeph Loeb, all’epoca capo della divisione televisiva Marvel, questi gli disse di non utilizzare il personaggio licantropo perchè sarebbe stato materiale per i film.

Un’altra ipotesi, nel caso in cui gli Studios avessero rivalutato l’introduzione del personaggio nei film, potrebbe essere che Werewolf by Night venga introdotto nella serie tv su Moon Knight che arriverà presumibilmente nel 2022, con protagonista Oscar Isaac. Fu proprio sulle pagine dei fumetti di Werewolf by Night che Moon Kinght apparve per la prima volta, nel 1975.

Nei fumetti, Werewolf by Night fu un personaggio creato per la Marvel da Gerry Conway e Mike Plogg nel 1972. La sua prima incarnazione avvenne come Jack Russell, personaggio dalle origini est-europee e perseguitato da una maledizione del tutto simile alla licantropia, con l’eccezione che di notte Russell poteva trasformarsi anche senza la luna piena. Più di recente, la Marvel ha dato vita ad un secondo Werewolf by Night, il nativo americano Jake Gomez, anche lui maledetto dalla licantropia.