Marvel Villainous: Mischief & Malice, annunciata l’espansione del boardgame sui cattivi Marvel!

Ravensburger ha annunciato la prossima uscita di Marvel Villainous: Mischief & Malice, la prima espansione per Marvel Villainous: Infinite Power, un gioco da tavolo che utilizza lo stesso sistema di gioco base di Disney Villainous ma in versione Marvel (e che potete acquistare a questo link). La nuova espansione aggiungerà al gioco base Loki, M.O.D.O.K e Madame Masque, ognuno dei quali ha i propri obiettivi particolari da dover raggiungere.

La vittoria con Loki avverrà se riusciremo guadagnare e spendere dieci “mischief“, ottenibili quando interpreteremo una qualche personalità del Multiverso in uno dei Domini degli altri villains. M.O.D.O.K invece, dovrà cercare di mantenere la lealtà di A.I.M. e attivare il Cubo Cosmico, mentre la condizione di vittoria di Madame Masque, è quella di sconfiggere otto eroi per ottenere la sua vendetta, cosa più facile a dirsi che a farsi, visto che sconfiggere gli eroi per adempiere a contratti separati è una delle uniche maniere con le quali può ottenere potere.

Marvel Villainous è uno spinoff della serie di giochi Disney Villainous. Ogni giocatore prende il controllo di uno cattivi e cerca di essere il primo a completare una specifica condizione di vittoria. Ad ostacolarci, troveremo ovviamente i supereroi Marvel, ma dovremo destreggiarci anche contro le diaboliche macchinazioni messe in atto dagli altri giocatori, che possono utilizzare le carte Fato per ostacolare i piani di un avversario, attirando gli eroi su di lui o causando altri effetti negativi. Tuttavia, occasionalmente, i giocatori dovranno anche lavorare insieme per affrontare eventi su scala mondiale, simulando così i crossover occasionali che si verificano nei fumetti.

Marvel Villainous: Mischief & Malice uscirà il primo agosto 2021. La nuova espansione potrà essere giocata sia da sola che combinata con il gioco originale e verrà proposta al prezzo consigliato di 24,99 dollari. I nuovi personaggi saranno realizzati con materiali più pesanti, in risposta al feedback dei fans sul contenuto del gioco base. Aspettiamo dunque agosto, per calarci nei panni di questi nuovi cattivi Marvel!