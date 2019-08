Marvel: in arrivo il cofanetto X-Men: Children of the Atom

A marzo sarà disponibile il cofanetto X-Men: Children of The Atom, che conterrà i numeri usciti tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta.

Il 4 marzo 2020, la Marvel rilascerà il cofanetto X-Men: Children of the Atom con la collezione completa dei numeri dedicati ai mutanti usciti tra gli anni ’60 e gli anni ’70, al prezzo di vendita di 500 dollari. Il cofanetto conterrà ben nove volumi dedicati alle avventure dei mutanti, e sarà un pezzo che gli appassionati dovranno obbligatoriamente comprare e un’ottima occasione per coloro che hanno intenzione di immergersi per la prima volta nel loro universo.

Il cofanetto conterrà:

X-Men: Silver Age Vol. 1 — Gifted Youngsters Premiere (Slipcase Edition)

Include i numeri di X-Men (1963) #1-13, Fantastic Four (1961) #28 e Annual #3 più del materiale da Tales of Suspense (1959) #49, Strange Tales (1951) #120 and Journey Into Mystery (1952) #109. 400 pg.

Include i numeri di X-Men (1963) #1-13, Fantastic Four (1961) #28 e Annual #3 più del materiale da Tales of Suspense (1959) #49, Strange Tales (1951) #120 and Journey Into Mystery (1952) #109. 400 pg. X-Men: Silver Age Vol. 2 — Divided We Fall Premiere (Slipcase Edition)

Include i numeri di X-Men (1963) #14-31. 384 pg.

Include i numeri di X-Men (1963) #14-31. 384 pg. X-Men: Silver Age Vol. 3 — The Torch Is Passed Premiere (Slipcase Edition)

Include i numeri di X-Men (1963) #32-48 e Avengers (1963) #53. 384 pg.

Include i numeri di X-Men (1963) #32-48 e Avengers (1963) #53. 384 pg. X-Men: Silver Age Vol. 4 — Twilight of the Mutants Premiere (Slipcase Edition)

Include i numeri di X-Men (1963) #49-66, Ka-Zar (1970) #2-3 and Marvel Tales (1964) #30. 416 pgs.

Include i numeri di X-Men (1963) #49-66, Ka-Zar (1970) #2-3 and Marvel Tales (1964) #30. 416 pgs. X-Men: The Lost Years Premiere (Slipcase Edition)

Include Amazing Spider-Man (1963) #92; L’Incredibile Hulk (1968) #150, #161, #172 And #180-181; Amazing Adventures (1970) #11-17; Marvel Team-Up (1972) #4 and #23; Avengers (1963) #110-111; Captain America (1968) #172-175; Defenders (1972) #15-16; e Giant-Size Fantastic Four #4. 480 pg.

Include Amazing Spider-Man (1963) #92; L’Incredibile Hulk (1968) #150, #161, #172 And #180-181; Amazing Adventures (1970) #11-17; Marvel Team-Up (1972) #4 and #23; Avengers (1963) #110-111; Captain America (1968) #172-175; Defenders (1972) #15-16; e Giant-Size Fantastic Four #4. 480 pg. X-Men: Bronze Age Vol. 1 — All-New & All-Different Premiere (Slipcase Edition)

Include Giant-Size X-Men #1, X-Men (1963) #94-108, Amazing Spider-Man (1963) #161-162, Marvel Team-Up (1972) #53 and Annual #1 and Iron Fist (1975) #15. 424 pg.

Include Giant-Size X-Men #1, X-Men (1963) #94-108, Amazing Spider-Man (1963) #161-162, Marvel Team-Up (1972) #53 and Annual #1 and Iron Fist (1975) #15. 424 pg. X-Men: Bronze Age Vol. 2 — Magneto Triumphant Premiere (Slipcase Edition)

Include X-Men (1963) #109-124, X-Men Annual (1970) #3, Marvel Team-Up(1972) #69-70 and #89, Incredible Hulk Annual #7 and Power Man and Iron Fist(1978) #57. 440 pg.

Include X-Men (1963) #109-124, X-Men Annual (1970) #3, Marvel Team-Up(1972) #69-70 and #89, Incredible Hulk Annual #7 and Power Man and Iron Fist(1978) #57. 440 pg. X-Men: Bronze Age Vol. 3 — The Fate of the Phoenix Premiere (Slipcase Edition)

Include X-Men (1963) #125-141, Uncanny X-Men (1981) #142-143, X-Men Annual (1970) #4, Marvel Two-In-One (1974) #68 più alcuni numeri di Marvel Treasury Edition #26-27 e Marvel Team-Up (1972) #100. 472 pg.

Include X-Men (1963) #125-141, Uncanny X-Men (1981) #142-143, X-Men Annual (1970) #4, Marvel Two-In-One (1974) #68 più alcuni numeri di Marvel Treasury Edition #26-27 e Marvel Team-Up (1972) #100. 472 pg. X-Men Companion Premiere (Slipcase Edition)

Include i numeri di Phoenix: The Untold Story e alcuni numeri di F.O.O.M. #10 and Not Brand Echh #4 and #8. 200 pg.

Include i numeri di Phoenix: The Untold Story e alcuni numeri di F.O.O.M. #10 and Not Brand Echh #4 and #8. 200 pg. Il set includerà anche un poster X-Men: Children Of The Atom Box Set (Slipcase Edition).

Esattamente come con X-Men: Children of the Atom, la Marvel aveva dedicato, precedentemente, un altro cofanetto da 500 dollari agli Avengers, il franchise più grande del Marvel Cinematic Universe e la realizzazione di queste edizione dedicata agli X-Men, sembra voler sottolineare l’ingresso della Fox nella Disney.

Questa mossa commerciale ha lo scopo di rilanciare i personaggi appartenenti all’universo degli X-Men, i quali stanno per essere rinnovati anche dal punto di vista fumettistico.