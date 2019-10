Marvel’s Spider-Man (PS4), una nuova statua prodotta dalla PCS

Marvel's Spider-Man, PCS Collectibles in collaborazione con Sideshow presenta la statua in scala 1: 3 di Spider-Man con la sua Advanced Suit

PCS Collectibles in collaborazione con Sideshow presenta la statua in scala 1: 3 di Spider-Man (tratto dal videogioco esclusiva PS4 Marvel’s Spider-Man) con la sua Advanced Suit. La statua, enorme e alta 60 cm, cattura tutte le emozioni da brivido del videogioco di successo in una posa altamente dinamica per un pezzo davvero unico da aggiungere in collezione.

Marvel’s Spider-Man è un videogame di genere adventure sviluppato dal team di Insomniac Games e distribuito da Sony Interactive Entertainment in esclusiva per la sua console PlayStation 4. Pubblicato in tutto il mondo il 7 settembre 2018, il gioco fa parte di un’opera multimediale che racconta una storia inedita su Peter Parker e il suo nuovo costume Advanced Suit legato all’evento fumettistico Spider-Geddon successore del Ragnoverso lo spider-man in questione proviene da Terra-216. A seguito del clamoroso successo del videogioco è stata pubblicata una mini testata a fumetti dal titolo Marvel’s Spider-Man: City at War che riporta le vicende del gioco come storia principale ampliandone i contenuti.

La statua rappresenta Peter Parker in azione, durante un salto, nella battaglia contro Martin Li, noto anche come il malvagio Mr. Negative. Ricaricato di energia negativa, la forma mistica e mostruosa del Demone di Li funge da base-diorama per la statua e riporta i fan al centro di un’epica battaglia contro il boss del gioco. La statua in scala 1: 3 di Spider-Man Advanced Suit presenta un costume dalle caratteristiche davvero sorprendenti, basato sull’esclusivo design del costume di Spider-Man creato appositamente per questo universo narrativo (e approdato successivamente anche su carta). Il nuovo costume di Peter presenta placche bianche protettive su mani, piedi e simboli del ragno posizionati sul petto e sulla schiena. Particolare cura è stata data alle parti blu del costume che sono state scolpite per simulare al meglio il movimento e l’aspetto del nostro amichevole Spider-Man di quartiere. L’edizione esclusiva della statua in scala 1: 3 di Spider-Man Advanced Suit presenta un accessorio davvero imperdibile, una ragnatela flessibile da posizionare in mano a Spider-Man.

La statua di Spider-Man Advanced Suit prodotta da Pop Culture Shock è finalmente in preordine su Sideshow.com al prezzo di 1100 dollari con uscita stimata per il mese di Marzo 2021.