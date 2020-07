Marvel’s Storyboards debutterà questa settimana su Youtube

Marvel’s Storyboards, il nuovo show del creative director Joe Quesada, debutterà gratis su Youtube il 23 Giugno con 12 episodi.

Giovedì 23 luglio, il sito ufficiale di Marvel e il suo canale YouTube ospiteranno l’anteprima mondiale di Marvel’s Storyboards, una serie di 12 episodi che esplorerà le storie di origini, quello che ha ispirato i narratori delle storie della casa delle idee, le loro esperienze e i loro luoghi preferiti in tutta la città di New York e oltre.

Lo stesso Joe Quesada, colui che ospiterà il programma e direttore creativo della Marvel, si è detto entusiasta per l’arrivo della serie:

“Sia che tu scelga di parlare attraverso le tue parole o attraverso le tue azioni, siamo tutti narratori di qualcosa da condividere. Gli Storyboard della Marvel catturano quello spirito e ci guidano dietro alcune delle voci più incredibili attraverso film, televisione, musica, teatro, sport, giornalismo, e altro. Con tutto il tempo che trascorriamo a casa, abbiamo ritenuto che fosse più importante che mai rendere queste storie di ispirazione accessibili a quante più persone possibile e condividerle con il mondo. Siamo entusiasti di debuttare con Marvel’s Storyboards per tutti i nostri fan quest’estate!”

La serie sarà trasmessa in due stagioni di sei episodi, mostrando una serie di visionari narratori acclamati dalla critica, tra cui Bobby Lopez (cantautore vincitore di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards), Johnny Weir (ex pattinatore olimpico), Christian Borle (Something Rotten, Smash), Margaret Stohl (Life of Captain Marvel), Hugh Jackman (Wolverine), Sasheer Zamata (Saturday Night Live), Ed Viesturs (alpinista d’alta quota), Natalia Cordova-Buckley (Marvel’s Agents of SHIELD), Nelson Figueroa (ex lanciatore MLB per i New York Mets), Gillian Jacobs (Community, Love), Samhita Mukhopadhyay (direttore esecutivo di Teen Vogue) e Taboo (Black Eyed Peas).