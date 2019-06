Le case della follia: in arrivo la nuova espansione Path of the Serpent

Ci sono grandi novità per Mansions of Madness. E' in arrivo la nuova espansione, Path of the Serpent, che verrà presto rilasciata da Fantasy Flight Games.

Ormai è ufficiale: Fantasy Flight Games rilascerà, entro la fine dell’anno, Mansions of Madness: Path of the Serpent, la nuova espansione del gioco da tavolo Mansions of Madness (in italiano Le Case della Follia), un’avventura esplorativa che si svolge all’interno di una ambientazione misteriosa, di chiara ispirazione lovecraftiana, dove i protagonisti combattono una lotta impari contro antiche entità ed eventi soprannaturali, cercando di non rimanere vittime della propria follia. L’unico modo per poter sopravvivere è collaborare e restare uniti, soprattutto quando i pericoli sono dietro l’angolo.

In questa nuova espansione, i giocatori si troveranno nel cuore della foresta Amazzonica per esplorarne le rovine, scoprire segreti nascosti e porre fine alla maledizione di un antico serpente. Path of the Serpent conterrà tre nuovi scenari e quattro nuovi investigatori da impersonare. Ci saranno anche nuovi mostri, una mappa dettagliata, carte e miniature. Per poter giocare a Mansions of Madness: Path of the Serpent occorre una copia del gioco base Mansions of Madness e si potrà acquistare al prezzo di vendita di 59,95 dollari (poco più di 50 euro). L’arrivo sugli scaffali è previsto per questo inverno, ma attualmente non si hanno conferme ufficiali sulla data d’uscita.

Tra le espansioni più interessanti di Mansions of Madness troviamo Streets of Arkham (Le strade di Arkham), Call of the Wild (Il richiamo della Foresta) e Season of the Witch (La Casa Stregata), tutte costituite da scenari aggiuntivi e investigatori ben caratterizzati. Ogni avventura contiene una nuova storia approfondita e dettagliata, con dei personaggi estremamente carismatici. Ricordiamo che Mansions of Madness può essere recuperato anche sulla piattaforma videoludica Steam, insieme a molte sue espansioni.