Dopo il grande successo di Master of the Universe: Revelation, serie animata uscita su Netflix, i fan sono in trepidante attesa di un annuncio relativo alla seconda stagione, a oggi non ancora arrivato. Nel frattempo Mark Hamill potrebbe aver indirettamente confermato il suo ritorno nei panni di Skeletor, nemesi principale di He-Man.

Mark Hamill ha confermato il ritorno di Skeletor?

Il noto attore ha voluto stuzzicare i fan con un post su Twitter in cui ha affermato di aver prestato nuovamente la voce al noto villain del franchise, con tanto di hahstag e immagine di Skeletor.

Sceneggiata nientemeno che da Kevin Smith, la prima stagione di Masters of the Universe: Revelation (divisa in due parti) ha ottenuto consensi molto positivi di critica e pubblico. Ad affiancare Smith ci ha pensato il veterano Rob David che aveva già scritto recentemente i fumetti di He-Man and The Masters of the Universe per DC e si è occupato anche del fumetto prequel edito da Dark Horse.

FRIDAY April 29 2022 "To-Do" List:

Voice this guy all day. SATURDAY April 30 2022 "To-Do" List:

Rest my voice all day.#SKELETOR pic.twitter.com/EsgfavML8h — Mark Hamill (@MarkHamill) April 29, 2022

Questa la sinossi ufficiale: La guerra per Eternia continua nella seconda parte di Masters of the Universe: Revelation, una serie animata innovativa e ricca di azione che riprende da dove i personaggi iconici avevano interrotto. Con Skeletor che ora brandisce la Spada del Potere, gli stanchi eroi di Eternia devono unirsi per combattere contro le forze del male in un’emozionante ed epica conclusione della serie in due parti.

Probabile anche che il voice over di Hamill possa riferirsi a un altro progetto legato al franchise e dunque non resta che attendere un annuncio ufficiale di Netflix in merito. Nel mentre vi ricordiamo che dopo anni di attesa e rimandi è stato finalmente dato il via libera al film in live action di Masters of the Universe, descritto come una vera e propria origin story.

A vestire i panni di He-Man ci penserà infatti Kyle Allen, di recente visto al cinema nel film di Spielberg West Side Story. Inizialmente era stato scelto per il ruolo Noah Centinio, ma l’attore ha poi deciso di abbandonare il progetto e vestirà i panni di Atom Smasher in Black Adam, il cinecomic della DC con Dwayne “The Rock” Johnson. Le riprese avranno luogo quest’estate.