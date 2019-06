Masters of Doom: il libro sulle origini di Doom diventerà una serie

Basandosi sul libro Masters of Doom di David Kushner, i fratelli James e Dave Franco hanno intenzione di produrre una serie sulle origini del gioco Doom.

USA Network ha richiesto la produzione di un episodio pilota per la trasposizione in serie TV del libro “Masters of Doom”.Si tratta del progetto relativo alla realizzazione di una serie antologica la cui prima stagione sarà basata sul libro omonimo di David Kushner. Tra gli altri produttori del pilot, ci saranno anche i fratelli James e Dave Franco, i quali hanno già lavorato ad un film biografico The Disaster Artist, che raccontava gli eventi della vita di Tommy Wiseau raccontati nel libro di Greg Sestero.

Tom Bissel, vincitore dei WGA Award, sarà autore e produttore esecutivo della serie, che racconterà come due geni del computer, in un angolo oscuro dell’America, abbiano creato, aiutati da un gruppo di improbabili ribelli, uno dei franchise di maggiore successo nella storia dei videogame, quello di Doom. John Carmack e John Romero, prima amici e successivamente rivali, divennero i creatori di un impero dei videogame che avrebbe cambiato per sempre la cultura pop.

Bissel ha già scritto le trame di diversi videogiochi, come Gears of War, Battlefield, and Uncharted quindi è forse uno dei nomi più adatti per questa nuova serie, che narra la nascita di uno dei titoli più importanti del mondo videoludico. Attualmente si è solo a conoscenza del soggetto e dei produttori della serie, tra cui ci saranno Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson e Jeremy Bell, per The Gotham Group e Vince Jolivette e Elizabeth Haggard di Ramona Films (casa produttrice di Dave e James Franco).

Nonè chiaro se i fratelli Franco verranno coinvolti anche nella realizzazione del pilot. James Franco ultimamente è molto attivo come regista e, oltre al già citato The Disaster Artist, ha all’attivo film come Zeroville e The Long Home. Dave, viceversa, si è dato alla carriera di attore. E’ infatti apparso in Se la strada potesse parlare, nella serie Netflix Easy e in 6 Underground di Michael Bay.

Nei prossimi mesi sapremo sicuramente quale sarà il destino del pilot di Masters of Doom, prodotto che probabilmente non vedrà la luce prima della fine del 2020.