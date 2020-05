Masters of the Universe: arriva il gioco da tavolo della CMON

“Per il potere di Grayskull, la grande forza è con me!”. Questa frase pronunciata dal Principe Adam durante la trasformazione in He-Man è divenuta celebre grazie a numerose battaglie che hanno imperversato all’infinito nei negozi di giocattoli, nei salotti casalinghi e nelle sale giochi, ma presto i giocatori saranno in grado di ricreare queste epiche lotte anche sui loro tavoli. CMON è orgogliosa di annunciare un accordo di licenza con Mattel per creare e pubblicare Masters of the Universe: The Board Game in Nord America, Sud America e in tutta l’Asia.

Michael Shinall, responsabile del design e dello sviluppo dei giochi CMON, e lo sviluppatore Leo Almeida, sono i veterani che hanno contribuito alla progettazione e allo sviluppo di giochi di successo come Bloodborne: The Board Game e A Song of Ice and Fire: Tabletop Miniatures Game hanno avviato la progettazione anche di Masters of the Universe: The Board Game. Al momento si stanno dedicando allo sviluppo di un nuovo sistema di gioco che sfrutterà l’ambientazione iconica e l’universo, oltre a portare molti dei personaggi più amati del franchise. Il gioco presenterà figure in miniatura altamente dettagliate di questi personaggi, dando un brivido sia ai giocatori che ai collezionisti.

Alla domanda sulla creazione di un gioco basato sulla rivoluzionaria linea di giocattoli, Michael Shinall ha dichiarato:

“I Masters facevano parte della maggior parte dei giocattoli dei nostri figli. Le persone di una certa età ne sanno qualcosa. Semplicemente gridando: “io ho il Potere” nella mente viene immaginato subito il personaggio di He-Man. Ora, questo gioco porterà una generazione completamente nuova ad Eternia e ai suoi numerosi personaggi. I genitori saranno in grado di trasmettere il loro amore per He-Man ai loro figli, ed è fantastico.”

Fin dalla sua istituzione nel 1982, Masters of the Universe è stato un fenomeno culturale che è riuscita a trascendere le generazioni e accendere il “potere” tra i fan di tutto il mondo. Ora, dopo più di 30 anni, Mattel sta riportando in auge il marchio e si propone affinché nasca un franchising sempreverde globale con più punti di accesso ai contenuti espandendo la storia e i personaggi all’interno del vasto universo.

Janet Hsu, Chief Franchise Officer di Mattel, ha affermato:

“Mentre Mattel cerca di sbloccare la potenza del suo marchio, la collaborazione con CMON è l’ultimo passo per riportare uno dei contributi più famosi dell’azienda alla cultura pop: He-Man, Skeletor e il potere di Grayskull di Masters of the Universe. Questo nuovo sistema di gioco introdurrà sicuramente i fan nella vita dei personaggi più iconici attraverso una nuova interpretazione di Eternia come non era mai stato visto prima.”

Masters of the Universe: The Board Game verrà lanciato in crowdfunding su Kickstarter nel 2021.