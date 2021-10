Masters of the Universe: Revelation, arriva il trailer dell’attesa Parte 2

Finalmente ci siamo! Netflix ha diffuso il trailer dei nuovi episodi di Masters of the Universe: Revelation, serie animata Netflix che funge da sequel a quella storica degli anni’80. Lo showrunner? Nientemeno che Kevin Smith.

La seconda metà dello show, che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 23 novembre, sarà suddivisa nuovamente in cinque episodi. A bordo torneranno Mark Hamill tornerà come voce di Skeletor mentre Principe Adam è interpretato da Chris Wood.

Reclaim the Power. Fight for the Universe. At long last, the official trailer for MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION – PART 2 pic.twitter.com/yL6BMYyhOb — Netflix EEK-ed 🎃 (@NetflixGeeked) October 27, 2021

Questa la sinossi ufficiale: La guerra per Eternia continua nella seconda parte di Masters of the Universe: Revelation, una serie animata innovativa e ricca di azione che riprende da dove i personaggi iconici avevano interrotto. Con Skeletor che ora brandisce la Spada del Potere, gli stanchi eroi di Eternia devono unirsi per combattere contro le forze del male in un’emozionante ed epica conclusione della serie in due parti.

Masters of the Universe, l’espansione di un franchise

Ad affiancare Kevin Smith, nel ruolo di showrunner e sceneggiatore c’è il veterano Rob David che aveva già scritto recentemente i fumetti di He-Man and The Masters of the Universe per DC e si è occupato anche del fumetto prequel edito da Dark Horse.

David e Smith hanno voluto omaggiare la serie originale pur sforzandosi di raccontare questa epica saga fantasy/fantascientifica con un occhio di riguardo per un pubblico tanto nuovo quanto maturo. Smith si è seduto con il regista Ted Biaselli per riuscire ad infondere nella serie lo stesso tono.

Vi ricordiamo, infine, che Netflix ha recentemente pubblicato un’altra serie animata di He-Man dopo il progetto di Smith. La serie, He-Man and the Masters of the Universe, ha ottenuto elogi dai fan del cartone originale e, pertanto, Sony ha deciso di portare avanti in maniera più concreta il proprio film live-action che è in lavorazione da anni.