Matera Film Festival: David Cronenberg ospite d’onore dell’edizione 2021

Grandi notizie per i cinefili lucani. David Cronenberg, rinomato regista canadese di pellicole cult come Videodrome (1983), La Mosca (1986) e Crash (1996), sarà il grande ospite d’onore dell’edizione 2021 del Matera Film Festival, in programma nella Città dei Sassi dal 3 al 10 ottobre.

L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi da Silvio Giordano e Nando Irene, direttori artistici della manifestazione, che hanno espresso grande entusiasmo nell’avere una personalità di spicco come Cronenberg alla seconda edizione del Festival. David sarà presente per l’intera settimana e terrà una speciale masterclass aperta al pubblico.

Anche il regista si è detto entusiasta di tornare a Matera, questa volta non da semplice turista bensì come protagonista di un Festival che rappresenterà un vero e proprio abbraccio di gioia cinematografica e spirito di condivisione. Il programma completo dell’evento sarà diffuso nei mesi a venire sul sito ufficiale: https://www.materafilmfestival.it/.

Dopo aver ricevuto il Leone d’Oro alla carriera in occasione della Mostra del Cinema di Venezia del 2018, Cronenberg si sta preparando per girare il suo prossimo film, intitolato Crimes of the Future. Un ritorno in grande stile al genere sci-fi con un cast di alto profilo: tra i protagonisti, infatti, troviamo Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart.

L’ultima collaborazione tra il regista e Viggo Mortensen risale al 2007 con il grande thriller La promessa dell’assassino (Eastern Promises), elogiato da critica e pubblico.

I più attenti sapranno benissimo di come il nuovo film condivida lo stesso titolo del lungometraggio degli anni’70, ambientato in un mondo in cui una catastrofica epidemia ha causato la scomparsa dell’intera popolazione femminile in età post-puberale. Le riprese partiranno quest’estate in Grecia, mentre una precisa finestra di lancio non è ancora stata fissata.

In attesa di nuove informazioni su Crimes of the Future, potete recuperare la filmografia di Cronenberg su Amazon Prime Video.