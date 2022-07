Sempre alla ricerca di nuovo prodotti da inserire nei propri cataloghi, Netflix aggiunge un altro titolo alla categoria k-drama: è infatti disponibile dal 15 luglio la serie Matrimonio e Desideri. La prima stagione dello show è composta da otto episodi di circa un’ora l’uno e vuole essere una sorta di satira (e conseguente critica) alla società coreana e al mercato dei matrimoni di oggigiorno.

Matrimonio e Desideri

La serie Matrimonio e Desideri infatti, si incentra principalmente sulla classe sociale più ricca e famosa, per cui l’amore è un lusso che non si possono permettere e vedono l’unione tra due persone solo come una forma di contratto per dare solidità e affidabilità alla propria immagine.

La trama senza spoiler

Seo Hye-seung (interpretata da Kin Hee-sun) è una casalinga appartenente alla borghesia coreana a cui viene confessato un tradimento dal marito che le chiede così il divorzio. Nonostante la moglie cerchi in un primo momento di provare a riparare il proprio matrimonio, l’uomo non vuole sentire ragioni e ben presto si ritrova a perdere qualsiasi cosa a causa delle accuse di violenza sessuale dell’amante.

Decide così di porre fine alla propria vita, scatenendo una disperazione incredibile in Seo Hye-sun e sua figlia. Nella società coreana però, una donna senza un marito non è ancora molto accettata a livello sociale e dopo qualche tempo la madre di Hye-sun le procura l’iscrizione ad un’agenzia matrimoniale molto esclusiva per gli appartenenti all’alta società. E’ recandosi li per avere un rimborso che incontrerà Jin Yoo-hui (Jung Yoo-jin) l’amante dell’ex-marito, decidendo così di attuare un piano di vendetta contro la subdola donna che le ha rubato tutto.

Tuttavia, si ritroverà invischiata a sua insaputa negli intrecci relazionali creati dalla dirigente della Rex, l’agenzia matrimoniale, che per raggiungere i propri scopi giocherà con i desideri dei suoi clienti. Riuscirà Seo Hye-sun a rivendicare l’onore del proprio ex marito o affogherà in un mare pieno di squali pronti a tutto per esaudire le proprie volontà?

Tematiche, storia e ritmo narrativo

Sebbene siano diversi i temi trattati in Matrimonio e Desideri, già dal titolo si può ben capire il focus su cui la serie ha deciso di puntare i riflettori. Tuttavia, non ne viene parlato in modo melenso o con una visione tutta rose e fiori, anzi: in ognuno degli episodi si può vedere come gli autori critichino la spasmodica necessità del matrimonio, non per amore ma per rincorrere il prestigio di uno status sociale.

Le donne sono ovviamente le principali vittime di questa visione antiquata delle relazioni di coppia, per cui acquistano più o meno valore in base anche a chi sposano. Non più esseri umani quindi, con una propria identità, ma accessori e trofei di mariti facenti parte della classe più ricca e benestante della Corea del Sud.

Matrimonio e Desideri

Proprio per questo motivo, Matrimonio e Desideri ha deciso di esasperare questo concetto, mostrando quanto sciocche siano le etichette sociali in base allo status maritale delle persone, mentre invece si dovrebbe puntare più a capire ciò che realmente sono e fanno.

Tuttavia, nonostante la serie riesca a criticare la società in maniera ponderata e molto intelligente, il ritmo narrativo non sembra sermpre seguire la linearità che ci si aspetterebbe. Specialmente nei primi episodi si fatica un po’ a seguire la storia, dati i numerosi flashback e spiegazioni che vengono date, senza creare una chiara distinzione tra il presente ed il passato.

Il resto della serie pecca forse di lentezza in diverse occasioni, non mantenendo sempre viva l’attenzione degli spettatori. Considerando però gli altri k-drama di cui vi abbiamo parlato in passato, questa sembra essere più che altro una caratteristica che distingue le produzioni coreane, che danno molto peso al lato psicologico ed emotivo dei vari personaggi. In una serie come Matrimonio e Desideri però, questa potrebbe essere quasi una necessità, specie per dare più profondità ad alcuni dei protagonisti che verrebbero giudicati in modo errato.

Matrimonio e Desideri

I volti di Matrimonio e Desideri

Tolta però questa pecca in un certo senso scusabile, gli episodi scorrono piacevolmente per gli amanti del genere anche grazie ad un livello recitativo ben sopra la media. Molti degli attori che fanno parte del cast sono infatti attori di grande successo in patria, che cominciano ad essere riconosciuti anche all’estero, specialmente in Occidente grazie all’interessamento che (finalmente) viene dato anche a queste produzioni.

L’attrice protagonista Kim Hee-sun, oltre ad aver ricevuto durante tutta la sua carriera una moltitudine di premi e riconoscimenti importanti in Asia, è anche uno dei volti della nuova serie Tomorrow, basata su un webtoon del 2017 che parla di alcuni tristi mietitori con il compito di prevenire i suicidi.

Matrimonio e Desideri

Park Won-hee invece, che in Matrimonio e Desideri interpreta il vecchio fidanzato di Seo Hye-seung, ha partecipato a diversi show sia come personaggio ricorrente sia come attore non protagonista. Ricordiamo tra gli altri, Memories of the Alhambra e The Pirates: The Last Royal Treasure entrambi disponibili su Netflix.

Tra gli “antagonisti” invece, troviamo Jung Yoo-jin, una giovane attrice che ha in realtà cominciato la sua carriera come modella, per poi farsi largo sul piccolo schermo con serie come Something in the rain e Romance is a bonus book, fino ad approdare nel primo k-drama targato Disney Snowdrop (di cui vi abbiamo parlato qui).

In conclusione

Matrimonio e Desideri quindi è una produzione coreana con le classiche caratteristiche di questi prodotti, sia per le tematiche trattate che per il modo in cui vengono presentate a livello tecnico. Con una buona dose di drama, intrighi amorosi e politici, questa serie rimane comunque piacevole alla visione, pur avendo qualche pecca qua e là.

Matrimonio e Desideri

Se siete quindi amanti dei serial coreani, non perdetevi l’ultima aggiunta sul catalogo di Netflix Matrimonio e Desideri, disponibile in streaming dal 15 luglio.