Matrix 4: ecco perché Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss hanno riaccettato il ruolo

Sono trascorsi quasi 20 anni da quando la trilogia di Matrix si è conclusa con il doppio appuntamento del 2003 con The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions. Nel frattempo, Lana e Lilly Wachowski hanno continuato a realizzare tanti altri progetti dando sfogo alla loro creatività passando da Speed Racer a Cloud Atlas (co-diretto con Tom Tykwer). È indubbiamente emozionante, quindi, sapere che la saga di Matrix sarà ravvivata ancora una volta dopo tutti questi anni con l’attesissimo Matrix 4, nuovamente con Lana Wachowski come co-sceneggiatrice e regista (Lilly Wachowski al momento si è tirata fuori) e le star originali Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss di nuovo insieme nel cast.

Recentemente proprio quest’ultime hanno voluto condividere tutta la loro sorpresa quando hanno saputo che la saga di Matrix stava tornando al cinema e hanno voluto spiegare cosa li ha spinti a tornare nel cast. Nel corso di un’intervista esclusiva per l’ultimo numero di Empire in vendita da giovedì 11 giugno e dal titolo The Heroes Issue, Carrie-Anne Moss ha detto:

“Non avrei mai pensato che potesse succedere. Non è mai stato tra i miei progetti”.

L’attrice, che riprenderà il ruolo di Trinity in Matrix 4, ha affermato che il suo interesse è aumentato quando ha letto la sceneggiatura scritta da Wachowski insieme all’autore di Cloud Atlas David Mitchell e Aleksandar Hemon:

“Quando mi è stata presentata la sceneggiatura e soprattutto nel modo in cui mi è stata presentata, con una profondità incredibile e tutta l’integrità e l’arte che si potesse immaginare, ero tipo: ‘Questo è un dono’. È stato semplicemente molto eccitante”.

Reeves, che tornerà nei panni del protagonista della trilogia originale Neo, ha anch’egli elogiato la storia e la sceneggiatura, aggiungendo che è molto attuale nonostante si ricolleghi alla saga di vent’anni fa:

“Lana Wachowski ha scritto una bellissima sceneggiatura e una storia meravigliosa che ha risuonato dentro di me. Questa è l’unica ragione per farlo. Lavorare di nuovo con lei è semplicemente fantastico. È stato davvero speciale e la storia ha, penso, alcune cose significative da dire e da cui possiamo trarre nutrimento nell’attualità”.

Ricordiamo che Matrix 4 vede nel cast anche Yahyah Adbul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith e Priyanaka Chopra e l’uscita è prevista nelle sale americane il 21 maggio 2021.