Matrix 4: svelato uno dei protagonisti della pellicola!

Variety ha svelato uno dei protagonisti di Matrix 4, che vedrà ancora una volta Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in azione!

Secondo quanto rivelato da Variety, Yahya Abdul-Mateen II (per chi non lo conoscesse, è una delle star di Aquaman ndR) ha recentemente ottenuto un ruolo da protagonista nel prossimo Matrix 4, e si affiancherà a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss per comporre un cast di tutto rispetto.

Il ruolo dell’attore, al momento, è avvolto da un alone di mistero. Tuttavia, stando alla fonte della notizia, Lana Wachowski avrebbe incaricato Abdul-Mateen II di vestire i panni del giovane Morpheus (personaggio interpretato in precedenza da Laurence Fishburne).

La sceneggiatura è stata affidata alle sapienti mani di Aleksandar Hemon e David Mitchell, che aiuteranno Lana Wachowski nella realizzazione della pellicola. La produzione – stando alle prime informazioni in nostro possesso – inizieranno il prossimo anno.

Prima di passare alle conclusioni, i precedenti tre capitoli della saga (“The Matrix”, “The Matrix Reloaded” e “The Matrix Revolutions”) hanno incassato complessivamente la bellezza di oltre 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo, grazie a un lavoro magistrale delle sorelle Wachowski, e dal duo Reeves e Moss.

Vi ricordiamo, infine, che Matrix 4 farà il suo debutto ufficiale nel 2020. Nel frattempo, potete recuperare la vecchia trilogia. Naturalmente, continuate a seguirci per ulteriori dettagli.