Matrix 4: un nuovo attore entra nel cast per un “misterioso ruolo”

In aggiunta all’incredibile entusiasmo attorno al ritorno del franchise di Matrix, con la produzione del quarto capitolo che inizierà all’inizio del prossimo anno, è stato appena diffusa la notizia che si unirà un nuovo volto che ricoprirà un misterioso ruolo principale, assieme a Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss.

Yahya Abdul-Mateen II, interprete di Black Manta nel film di Aquaman e padre del personaggio di Lupita Nyong’O nel fil di Jordan Peele US, è stato scelto, secondo quanto riferito, per un ruolo da protagonista al momento segreto. Oltre che nei film già citati, l’attore ha partecipato anche ad un episodio di Black Mirror e The Handmaid’s Tale, ma sarà anche Cal Abar nella nuova serie di HBO Watchmen; sicuramente una garanzia per quanto riguarda bravura recitativa e interpretativa.

Questo è quanto riporta Variety, secondo cui il regista di Matrix 4, Lana Wachowski, ha incontrato una varietà di attori nei giorni scorsi per decidere chi avrebbe interpretato questo fantomatico “ruolo segreto”. Una delle teorie è che Mateen possa rappresentare Morpheus, visto che è stato ipotizzato possa esserci una versione più giovane del personaggio interpretato da Laurence Fishburne, anche se non ci sono conferme al riguardo.

Lana Wachowski, quindi, è pronta per scrivere e dirigere questo quarto capitolo di Matrix, con Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures in qualità di produttori e distributori. Il primo film della trilogia celebra quest anno il suo ventesimo anniversario e quale migliore occasione per lanciare un seguito della trilogia che ha fatto guadagnare complessivamente ben 1,6 miliardi di dollari?

“Non potremmo essere più entusiasti di rientrare in Matrix con Lana!“, ha dichiarato il presidente della Warner Bros. Pictures Toby Emmerich in una dichiarazione dell’Agosto scorso. “Lana è una vera visionaria – una regista creativa, singolare e originale – e siamo entusiasti che sia lei a scrivere, dirigere e produrre questo nuovo capitolo dell’universo di Matrix“.