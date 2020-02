Matrix 4: un primo sguardo dal set a Neo e Trinity

Ci sono molte domande sul futuro di Matrix 4, soprattutto ora che la produzione è in pieno svolgimento, con molti fan che si chiedono come torneranno Neo e Trinity in quella che potrebbe essere una nuova lotta tra uomo e macchina.

Mentre si sapeva che gli attori Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss sarebbero tornati per il sequel insieme al nuovo arrivato Yahya Abdul-Mateen II, non si sapeva esattamente quanto sarebbero stati coinvolti. Ma ora possiamo vedere per la prima volta Neo e Trinity sul set, intenti a girare quello che sembra uno stunt acrobatico.

Nel video, Trinity sembra essere a bordo di una moto mentre Neo si aggrappa come suo passeggero. È interessante notare che la nuova versione di Neo di Reeves sembra molto simile a John Wick.

Ci sono davvero molte domande sul futuro del franchise e non si conoscono ancora molti dettagli sul nuovo film. Ma la Warner Bros. Pictures ha molta fiducia nel regista Lana Wachowski, che ha diretto la trilogia originale con sua sorella Lilly ed è alla giuda del nuovo film.

“Non potremmo che essere entusiasti di rientrare in Matrix con Lana“, ha dichiarato l’anno scorso Toby Emmerich, presidente della Warner Bros.

“Lana è una vera visionaria, una regista creativa singolare e originale e siamo entusiasti che stia scrivendo, dirigendo e producendo questo nuovo capitolo nell’universo di Matrix.”

“Molte delle idee che Lilly ed io abbiamo esplorato 20 anni fa sulla nostra realtà sono ancora più rilevanti ora. Sono molto felice di avere questi personaggi nella mia vita e sono grato di aver avuto un’altra possibilità per lavorare con i miei brillanti amici“, ha dichiarato la Wachowski in una nota.

Mentre sia Moss che Reeves stanno tornando per riprendere i loro ruoli iconici, secondo quanto riferito il film si concentrerà su un nuovo personaggio interpretato da Abdul-Mateen, che ha espresso entusiasmo riguardo la trama del film, anche se non ha potuto rivelare nulla:”Sono molto entusiasta di farlo. E’ una grande squadra e penso che ci sarà un sacco di…è una sceneggiatura molto eccitante di cui sono onorato di far parte.”