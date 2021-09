Matrix | I migliori gadget per i veri appassionati

L’arrivo dell’ultimo trailer ha sciolto definitivamente ogni singolo dubbio: Matrix, il vero Matrix, sta finalmente per tornare. Un appuntamento molto atteso dai fan di tutto il mondo che, dopo la discussa conclusione della trilogia, non vedono l’ora di vedere come può proseguire la storia firmata dalle sorelle Wachowski.

In attesa del 22 dicembre, data di uscita americana di Matrix Resurrections, noi di Tom’s abbiamo una sorpresa per voi: una lista di quei gadget che non possono proprio mancare nella casa di un vero fan di Matrix. Ce n’è davvero per tutti i gusti… Non ci credete? Diamoci un’occhiata insieme!

I migliori gadget a tema Matrix

T-Shirt The Matrix

Iniziamo con il gadget più classico di tutti: una T-Shirt raffigurante una delle scene più famose della serie Matrix, se non addirittura dell’intera storia del cinema. Realizzata con licenza ufficiale, in cotone 100% e disponibile in tutte le taglie, questa maglietta è il modo perfetto per dimostrare tutto il proprio amore per la saga di Matrix: un regalo che, siamo certi, farebbe piacere a ogni vero appassionato.

» Clicca qui per acquistare T-Shirt The Matrix

Matrix (4K+Blu Ray)

Passiamo all’oggetto forse già fondamentale di tutti: il film vero e proprio, qui disponibile in un’edizione speciale contenente la versione in alta definizione unita a quella 4K UHD. Il modo migliore per godersi il primo film della serie, e per (ri)scoprire dove tutto è cominciato senza perdersi neanche il minimo frammento della pellicola delle sorelle Wachowski. Da segnalare la presenza di alcuni contenuti speciali davvero molto interessanti, tra cui il commento delle registe e diverse clip esclusive.

» Clicca qui per acquistare Matrix (4K+Blu Ray)

The Matrix Trilogy

Se il prodotto precedente è perfetto per iniziare a scoprire l’universo di Matrix, ecco qui il pacchetto completo: un cofanetto con i tre film della serie in alta definizione, in una collezione impreziosita anche qui da contenuti aggiuntivi davvero speciali per i veri fan di Matrix.

» Clicca qui per acquistare The Matrix Trilogy

Matrix Collection con statuetta

Concludiamo la serie di Blu Ray di Matrix con questa edizione limitata che comprende, oltre alla trilogia cinematografica in alta definizione, un’esclusiva statuetta di Neo perfetta per ogni collezionista degno di questo nome. Un oggetto di pregevolissima fattura, da esporre con orgoglio in mezzo agli altri gadget a tema Matrix e soprattutto da non farsi scappare… Una vera rarità, non fatevela scappare!

» Clicca qui per acquistare Matrix Collection con statuetta

Poster The Matrix

Passiamo a una vera e propria opera d’arte: un poster in stile street art raffigurante Neo, Trinity e Morpheus perfetto per ogni appassionato della serie. La particolarità? Si tratta di uno stencil ad acquerello fatto a mano, firmato e numerato dall’artista Moreno Mata con tanto di certificato di autenticità incluso. Di dimensioni 23×32,5 cm, si tratta davvero di un oggetto prezioso pensato per dare un tocco personale a ogni ambiente della casa di un fan di Matrix.

» Clicca qui per acquistare Poster The Matrix

Costume Neo Matrix

In vista di Halloween, Carnevale o di una qualunque festa in costume, ecco il prodotto che fa per voi: il costume di Neo completo di tutto, con giacca (circonferenza busto 88cm, lunghezza 128cm) e pantaloni (circonferenza vita 66 cm, lunghezza 98cm). Realizzato in materiale sintetico e disponibile a un prezzo davvero molto interessante, si tratta dell’abbigliamento perfetto per rivivere tutte le sensazioni e i momenti della trilogia di Matrix.

» Clicca qui per acquistare Costume Neo Matrix

Tappetino Mouse Matrix

Per ogni hacker che si rispetti, ma anche per i semplici appassionati di Matrix, ecco un gadget perfetto per abbellire ufficio, studio o qualunque spazio dove lavorare al computer: un tappetino per il mouse di dimensioni 35x26cm, realizzato in neoprene con fondo in gomma per un’aderenza top su ogni superficie.

» Clicca qui per acquistare Tappetino Mouse Matrix

Tazza The Matrix Glitch

Per ogni fan di Matrix che vuole iniziare sin dal mattino col piede giusto, ecco un gadget semplice ma di sicuro impatto: una tazza raffigurante il glitch, con una capacità di 315ml e perfetta anche come idea regalo. Si tratta infatti di una mug spedita in un’apposita scatola di cartone, confezione perfetta per proteggerla dagli urti e all’occorrenza anche per incartarla. Mica male, vero?

» Clicca qui per acquistare Tazza The Matrix Glitch

Tazza da viaggio termica The Matrix

Sempre in viaggio? Ecco il prodotto perfetto che fa per voi: una tazza termica a tema Matrix, realizzata in acciaio inossidabile e pensata per mantenere la temperatura (calda o fredda che sia) di ogni tipologia di liquido. Con un design unico nel suo genere unito a una forma semplice da trasportare possiamo garantirvi che sì, si tratta davvero di un prodotto eccezionale.

» Clicca qui per acquistare Tazza da viaggio termica The Matrix

Set Sottobicchieri The Matrix

Non sai dove appoggiare tazze, bicchieri o qualunque altra cosa senza lasciare segni? Questo pratico set composto da quattro sottobicchieri a tema Matrix è esattamente quello che fa per te, con un design accattivante double face raffigurante da una parte il logo della serie e dall’altra il glitch. Un gadget utile e, tra le altre cose, perfetto anche per abbellire ogni ambiente della tua casa.

» Clicca qui per acquistare Set Sottobicchieri The Matrix

Cover telefono The Matrix per iPhone e Android

Per dare un tocco personale anche al tuo smartphone, ecco a te un’esclusiva cover a tema Matrix: realizzata con un design opaco raffigurante logo e glitch, questa cover per telefono è disponibile per vari modelli di smartphone Samsung e tutti gli iPhone usciti sul mercato. Se cerchi quella perfetta per te, insomma, la troverai di certo.

» Clicca qui per acquistare Cover telefono The Matrix per iPhone e Android

Funko Pop John Wick

Concludiamo con un gadget che va leggermente fuori tema ma che, se come noi apprezzate non solo la serie Matrix ma anche l’attore fantastico che è Keanu Reeves, siamo certi vi piacerà di sicuro. Ecco a voi il Funko Pop di John Wick, realizzato con licenza ufficiale e con l’inconfondibile design targato Funko capace di attirare milioni e milioni di appassionati in tutto il mondo.

» Clicca qui per acquistare Funko Pop John Wick