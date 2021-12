Matrix Resurrections, la nuova clip svela un segreto

Una nuova clip di Matrix Resurrections è stata rilasciata online dalla Warner Bros. Pictures in occasione dei The Game Awards, l’evento pensato per premiare i migliori videogiochi usciti nell’ultimo anno, e non solo. Ospiti speciali della serata Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, storici interpreti di Neo e Trinity, i quali hanno presentato al pubblico una clip inedita del film in uscita nelle sale tra poche settimane.

Come ricorderete, Matrix Revolutions si è concluso con la morte di Neo e Trinity, seguito da un vero e proprio reboot di Matrix stessa. Sono in molti quindi a domandarsi come hanno fatto i due protagonisti a tornare in vita, così come resta il dubbio relativo al perché Laurence Fishburne non interpreta Morpheus. Il filmato visionabile poco sopra (qui la notizia originale) spiega che questa “nuova” versione di Matrix è chiaramente più influenzata dalla modernità di tutti i giorni, coi telefoni fissi caduti in disuso e gli smartphone ormai nelle mani della stragrande maggioranza delle persone. La clip affronta il fatto che per entrare e uscire da Matrix non è quindi più necessario sfruttare le vecchie cabine telefoniche, visto che basterà infatti teletrasportarsi attraverso grandi distanze usando dei semplici portali. Il personaggio di Jessica Henwick, Bugs, fa notare che dopo aver viaggiato attraverso un portale possono trovarsi in qualsiasi metropoli, come ad esempio Tokyo.

Ma non solo: quando Neo e Bugs entrano in una nuova stanza, riunendosi con il Morpheus di Yahya Abdul-Mateen II, sullo sfondo vediamo spezzoni del film originale di Matrix. “Set e ambientazione”, spiega Morpheus. “È tutta una questione di set e ambientazione… Niente conforta l’ansia come un po’ di nostalgia”. A proposito di nostalgia, se volete recuperare la trilogia originale la trovate a questo indirizzo in offerta speciale. Scritto e diretto da Lana Wachowski assieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell (Cloud Atlas), Matrix Resurrections arriverà nelle sale americane il 22 dicembre 2021, mentre in Italia è previsto pochi giorni dopo, ossia il 1° gennaio 2022.