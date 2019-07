Matt Groening lancia una nuova casa editrice di fumetti!

Matt Groening creatore della famosa famosa sitcom animata The Simposn, presto presenterà una nuova casa editrice di fumetti: si tratta della Bapper Books

Matt Groening, creatore della famosa sitcom animata The Simpson, presto presenterà una nuova casa editrice di fumetti. Si tratta della Bapper Books e, secondo le prime voci di corridoio, potrebbe essere lanciata al Comic-con di San Diego. La futura casa editrice pubblicherà, almeno inizialmente, alcune storie ispirate alla serie animata di Netflix Disincanto e si intitolerà Disenchantment: Untold Tales. Queste la parole del creatore di Disincanto, Matt Groening in merito al nuovo progetto:

“In definitiva, il Disincanto riguarda la vita e la morte, l’amore e il sesso, e come continuare a ridere in un mondo pieno di sofferenze e idioti, nonostante quello che gli anziani, i maghi e gli altri cretini ti dicono”.

Continuando in seguito:

“Siamo orgogliosi di presentare Disenchantment: Untold Tales, che è un fumetto laterale pieno dei tuoi fanatici del fantasy preferiti che fanno cose che non potremmo inserire nello show televisivo”.

La nuova casa editrice arriva dopo la chiusura, avvenuta nel mese di ottobre, della Bongo Comics. A partire dal 1993 la Bongo Comics ha pubblicato alcuni fumetti de I Simpson, di Futurama e di Spongebob. Dunque, dopo 26 anni la casa editrice ha chiuso i battenti ma ha lasciato il posto ad una nuova. Non ci resta che aspettare il tanto atteso Comic-con di San Diego, che avrà inizio il 18 luglio prossimo, per scoprire il primo fumetto di Bapper Books. Nel corso dell’evento verranno distribuiti anche altri prodotti oltre al libro, come t-shirt e calendari.

