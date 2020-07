Matt Reeves firma in esclusiva con Warner Bros.

Matt Reeves, regista dell’attesissimo The Batman, si prepara al 2021 firmando un nuovo contratto in esclusiva con Warner Bros. specificamente designato allo sviluppo di serie TV con la sua casa di produzione 6th and Idaho. I nuovi progetti saranno sviluppati ovviamente per la piattaforma HBO Max e coinvolgeranno Warner Bros. Television, Warner Horizon Scripted Television, Warner Bros. Animation e Blue Ribbon quindi tutte le varie branche di sviluppo attualmente attive in Warner Bros.

Matt Reeves ritrova quindi il suo mentore e collaboratore J.J. Abrams che aveva firmato un contratto simile lo scorso autunno. Reeves precedentemente aveva un contratto in esclusiva con 20th Century Fox decaduto dopo l’acquisizione Disney. Invece è ancora attivo un first-look deal con Netflix per cui Reeves sta sviluppando lo sci-fi Recursion.

Ricordiamo che Matt Reeves è attualmente al lavoro su The Batman le cui riprese dovrebbero riprendere a breve.

Qualche settimana fa il regista Matt Reeves ha spiegato che The Batman non sarà una storia sulle origini ma che comunque saranno parte integrante della narrazione in quanto hanno contribuito a rendere Batman il personaggio che vedremo sullo schermo. Bruce Wayne è in difficoltà e sta lottando per superare una serie di ostacoli e un trauma. Il che non significa necessariamente che comprenda quello che ha inevitabilmente messo in moto: Batman si sta ancora “formando”. Al centro c’è l’idea della parte più recondita di sé stessi e quello che guida ognuno di noi nella vita… quanto questi due fattori possono essere sfruttati anche se non si riesce a pieno a comprenderli. Ci sarà molta psicologia ed emotività che saranno elementi che verranno esplorati insieme alla corruzione che dilaga a Gotham che è un tema quanto mai rilevante. ed oggi particolarmente sentito più che in altri momenti storici.