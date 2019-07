Mattel: una Barbie astronauta con le fattezze di Samantha Cristoforetti

Una bambola astronauta con le fattezze di Samantha Cristoforetti è stata realizzata dalla Mattel, casa madre dell'iconica Barbie.

La Mattel ha creato una nuova Barbie con le fattezze di Samantha Cristoforetti, l’unica donna astronauta della European Space Agency. Questa iconica bambola ha sempre mostrato alle bambine che potevano essere tutto ciò che volevano, quindi la Mattel ha deciso di prendere come modello una delle donne che ha distrutto le convinzioni sociali che vedono il ruolo dell’astronauta ricoperto per lo più da uomini. Questo prodotto è estremamente importante perché, oltre ha dimostrare che anche le donne possono intraprendere la carriera di astronauta, prova il fatto che le discipline scientifiche non appartengono solo all’universo maschile.

La Barbie ispirata a Samantha Cristoforetti

La collaborazione tra ESA e Mattel ha dato la possibilità alle bambine di capire sin da piccole in cosa riconoscersi e che cosa sognare di essere. L’astronauta Cristoforetti è stata scelta come ispirazione e modello per questa nuova Barbie, proprio perché rappresenta la possibilità di essere ciò che si vuole, indipendentemente dal genere di appartenenza. L’astronauta ha dichiarato: “Spero che questa Barbie aiuti tutti i bambini a sognare il proprio futuro, senza alcun limite“.

Isabel Ferrer, direttore marketing di Barbie, ha detto che il brand è orgoglioso di della collaborazione con l’ESA “Barbie ha sempre mostrato alle bambine che possono essere ciò che vogliono, dando loro l’opportunità di interpretare diversi ruoli attraverso il gioco, incoraggiando l’immaginazione e l’espressione di sé“. Ha poi aggiunto “Sappiamo quanto sono importanti i modelli per i bambini e questa nuova collaborazione con l’ESA ci aiuterà a passare ad un livello ancor più elevato, direi quasi astronomico.”

La collaborazione tra Mattel e l’ESA ha dimostrato quanto i genitori stessi non fossero a conoscenza del fatto che anche le donne hanno spesso svolto la carriera di astronauta o altre professioni legate alle scienze. A tal proposito, Barbie ha pubblicato una serie di consigli per i genitori in modo da incoraggiare le proprie figlie ad appassionarsi alle materie scientifiche.