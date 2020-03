Matthew McConaughey racconta di come Hollywood lo voleva solo nelle commedie romantiche

Matthew McConaughey è professore all’Università del Texas da inizio autunno, ma sabato ha parlato del momento decisivo della sua carriera; insieme a lui il direttore editoriale di The Hollywood Reporter Matthew Belloni per l’evento “Leadership and Legacy” di STORIA ospitato dal canale History alla Carnegie Hall di New York. L’attore della prima stagione di True Detective ha dichiarato che tutta la sua carriera è cambiata dopo la nascita di suo figlio Levi, otto anni fa, quando ha deciso di abbandonare le solite scelte attoriali fino ad allora incentrate meno sul dramma e più sulla commedia romantica.

Matthew McConaughey

Parlando all’Hollywood Reporter ha dichiarato:

Ho avuto una fase senza etichette. Non una fase dove mi reinventavo, ma una dove non volevo essere inquadrato. Ho detto: ‘Sono fuori’. E a quel tempo ho ricevuto un’offerta per una commedia romantica, ed era per una cifra molto considerevole, ho letto il copione, loro sono tornati e hanno aumentato un po ‘l’offerta, ho declinato e siamo andati avanti così. Ci hanno riprovato e sostanzialmente raddoppiato l’offerta iniziale, così mi sono detto: ‘Fammi leggere di nuovo questa sceneggiatura’. Erano le stesse parole, ma la sceneggiatura era superiore alla prima lettura che mi era stata data. Ho detto di no. Quella fase di anonimato, quell’essere assente da quel mondo, non essere più il ragazzo senza camicia sulla spiaggia in una rom-com, impegnandomi nello scrollarmi di dosso la vecchia immagine mi sono venute in mente cose che avrei voluto fare, ruoli drammatici che volevo e le offerte stavano arrivando a modo mio, alle mie condizioni”.

Dopo La rivolta delle ex, nel 2009, Matthew non ha lavorato sul grande schermo fino al 2011 nel film the Lincoln Lawyer. La coraggiosa scelta di non essere relegato nel personaggio sexy e rassicurante delle commedie romantiche ha pagato: nel 2013 ha vinto un Oscar come Miglior Attore Protagonista in Dallas Buyers Club.

Il suo lavoro di riprendere gli inizi più spigolosi della carriera (basti pensare A Time to Kill del 1996) è stato meticoloso, si è scrollato di dosso quell’immagine da tipo spensierato della commedia romantica (rom-com) ma, in particolare, voleva che fossero il pubblico e i produttori a non lasciarlo prigioniero di uno stereotipo.

Nel frattempo, Matthew ha precedentemente ammesso di non pensare che stia realizzando “grandi film”, poiché ha ancora grandi ambizioni nella sua carriera.

Alla domanda se ha nuovi obiettivi da quando ha compiuto 50 anni a novembre, ha detto:

“Sì, ma riguardano principalmente la mia vita di padre e marito, il mio benessere spirituale e le mie amicizie, e vedendo i miei figli evolversi e imparare di più sul mondo.

E ancora:

“Voglio ancora fare grandi film. Sento di non aver ancora raggiunto quel punto e quindi non sono soddisfatto quando si tratta della mia carriera. Trovo essenziale avere qualcosa da sognare, stabilire obiettivi per me stesso, e che lavorare duramente per raggiungere. Il mio bisogno più profondo è trovare qualcosa che desidero disperatamente realizzare, qualcosa che mi spinga a lavorare sodo per realizzare quel sogno. Credo che sia il viaggio che facciamo nella vita a essere il comune denominatore di tutti noi. “