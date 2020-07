Maverick: Transformers incontra Top Gun

Hasbro e Paramount Pictures hanno rivelato ieri il primo prodotto frutto della collaborazione tra i franchise Transformers e Top Gun: un Autobot chiamato Maverick.

Il nome suona familiare, omonimo del protagonista principale dell’iconico film del 1986, il Capitano Pete “Maverick” Mitchell, interpretato da Tom Cruise. Ma non vi confondete, il Maverick di cui parliamo oggi è un Autorobot capace di assumere le sembianze del Grumman F-14 Tomcat, lo stesso velivolo pilotato da Cruise nel film originale.

L’action figure di Maverick è alta 18 cm e passa dalla forma robotica a quella del F-14 Tomcat in venticinque passaggi. Da notare che le ali dell’aereo sono fedeli alla controparte reale, in quanto possono essere posizionate in due configurazioni: aperte per il volo da crociera, chiuse per il volo supersonico.

Il dettaglio che risulta evidente ad una prima occhiata, il casco in stile pilota di caccia, blu, con il nome Maverick impresso. Il casco è identico a quello che Tom Cruise vestirà nel nuovo film in uscita a dicembre. Le “chicche” che richiamano al film Top Gun non si limitano al nome e al tipo di aereo, ma includono una motocicletta e mani alternative con un pallone da volleyball, riferimento diretto alle passioni del Cap. Mitchell: le moto ed il beach volley.

Nella confezione sono presenti inoltre quattro missili, montabili sotto le ali, quando in forma di aereo o sulle mani, in forma di robot.

La collaborazione tra le due aziende nel settore action figure fa da antipasto al lancio del nuovo film della serie Top Gun, Top Gun: Maverick, previsto per il 23 dicembre 2020 negli Stati Uniti e Regno Unito.

In futuro vedremo ulteriori collaborazioni da parte di Hasbro, la quale ha creato una linea di prodotti parallela alla principale, chiamata Transformers Collaborative, proprio per sperimentare nuove idee e prodotti non normalmente presenti nell’universo dei Transformers.