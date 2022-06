Torniamo a parlare di Stranger Things 4, soffermandoci questa volta sulla lettera che Max ha scritto a Lucas quando pensava di essere prossima alla morte. Una lettera, quella che non abbiamo ancora sentito leggere, di cui vorremmo conoscere ogni dettaglio e il cui contenuto – allo stato attuale delle cose – resterà ignoto a tutti. Allora Sadie Sink, interprete di Max in Stranger Things 4, ha pensato bene di sopperire a tale mancanza rivelandoci il suo pensiero (nessuno degli attori conosce il reale messaggio) su ciò che Max ha scritto a Lucas nella suddetta lettera.

Max e i suoi amici in un'immagine dal teaser trailer di Netflix

Durante un’intervista con The Hollywood Reporter riportata da screenrant.com, Sadie Sink ha dichiarato:

Con Max e Lucas è molto complicato perché entrambi si preoccupano davvero l’uno dell’altro, ma l’amore e la cura che Lucas ha per Max la terrorizza. Allo stesso tempo l’amore e la cura che Max ha per Lucas la terrorizzano. Quindi non gli direbbe mai nulla di tutto ciò di persona. Ipoteticamente parlando, penso che nella lettera esprimerebbe parte di quella cura e dell’amore che ha per lui in modo genuino e vulnerabile. O forse non lascerà andare i suoi valori nemmeno da morta, e ha solo scritto qualcosa su carta.

Cosa è successo a Max nella prima parte di Stranger Things 4?

Vi abbiamo parlato della lettera, ma cosa è successo nel corso della prima parte di Stranger Things 4 a Max? Perché esistono queste lettere? All’inizio della quarta stagione i ragazzi sono distanti e devono affrontare Vecna, che inizia a terrorizzare i cittadini di Hawkins. Nel quarto episodio il cattivo prende di mira proprio Max, volubile a causa dell’immenso dolore provocato dalla morte del fratello Billy. La ragazza, dunque, diventa il suo bersaglio ed entra in un vortice spaventoso che la porta a scrivere una serie di lettere private ai suoi amici e familiari. Nei primi episodi di Stranger Things 4 Max legge solo il contenuto del messaggio per Billy, scomparso nel finale della terza stagione, perché i suoi amici riescono a salvarle la vita in tempo. Di conseguenza tutte le altre lettere sono rimaste un mistero, il che ha lasciato il pubblico con la curiosità di saperne di più sulle parole al loro interno.

Max e i suoi amici in un'immagine ufficiale di Netflix

Il rapporto tra Max e Lucas

Ricordiamo che Max e Lucas, prima della morte di Billy, avevano una relazione sentimentale che molti fan hanno definito come il rapporto più divertente della terza stagione. A causa del trauma legato alla perdita del fratello, la ragazza ha iniziato ad allontanare tutti i suoi amici, incluso Lucas (Caleb McLaughlin). Dopo aver scritto le lettere di cui sopra, Max ha consegnato a Lucas la sua, ma il ragazzo si è rifiutato di leggere le parole a lui indirizzate: perché aprire la busta se può parlare direttamente con lui? Il ragazzo coglie l’occasione per dirle di amarla e di essere lì per lei.

Prima di concludere, vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare il Wonder Box di Stranger Things, contenente poster, carte e tanto altro.