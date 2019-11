Maximum Carnage da Mafex

Il nuovo Maximum Carnage ispirato ai fumetti di Spider-Man è stata annunciato negli scorsi giorni come nuova uscita nei prossimi mesi da Medicom Toys per la linea Mafex. Questa action figure raggiungerà un’altezza di circa 16 cm, realizzata solamente in plastica con tantissime articolazioni nel corpo che la renderanno completamente snodabile.

Dentro la confezione come da prassi troveremo diversi extra e parti itercambiabili tra cui: due maschere con diverse espressioni, il volto di Cletus Kasady e dei vari effetti del simbionte per entrambe le braccia tra cui delle ragnatele e delle armi (ascia, martello, lancia e artigli).

Carnage è l’alter ego di Cletus Kasady, ed è il principale antagonista di Venom oltre che uno dei tanti avversari che si scontra con Spider-Man nel corso della storia. A differenza di Venom, Carnage ha un aspetto più snello e principalmente di colore rosso perchè il simbionte attraverso una ferita è entrato in contatto direttamente con il sangue di Kasady. Nei fumetti il personaggio di Cletus Kasady è una persona sadica e psicopatica che ha avuto molti problemi sin dall’infanzia, maltrattato sin da bambino dal padre è cresciuto in un ambiente ostile finendo molte volte in prigione. Proprio durante la sua permanenza in cella incotra Eddie Brock senza essere in possesso del suo simbionte, ma una notte mentre tenta di ucciderlo improvvisamente il simbionte ritorna riunendosi a Eddie e riuscendo ad evadere dal carcere, durante la fuga però un seme del simbionte viene lasciato li e unendosi a Cletus da origine a Carnage.

L’uscita di Maximum Carnage è prevista per il mercato Giapponese a luglio 2020 al prezzo di 7.800 yen.