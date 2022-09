Con la conclusione della quarta stagione di Stranger Things l’amore verso la serie è aumentato a dismisura, tanto che Maya Hawke, e i fan con lei, hanno cominciato a riflettere sull’impatto che avrà l’arco narrativo conclusivo. Nel corso degli ultimi episodi pubblicati abbiamo assistito alla scomparsa di un personaggio presentato nella quarta stagione stessa, Eddie Munson (interpretato da Joseph Quinn), il quale si è sacrificato mantenendo ben saldo quello che era il suo stile, ed evidenziando il proprio valore fino all’ultimo istante. Il gesto di Eddie ha intenerito il grande pubblico, portando a una miriade di apprezzamenti diretti al personaggio stesso. Partendo da ciò, Maya Hawke ha recentemente rivelato di sperare che anche Robin, il suo personaggio, nell’eventualità di una prematura scomparsa, possa avere lo stesso impatto sul pubblico.

Parlando con la rivista Rolling Stone l’attrice di Stranger Things ha rivelato:

Beh, è ​​l’ultima stagione, quindi le persone probabilmente moriranno. Mi piacerebbe morire e ottenere il mio momento da eroe. Mi piacerebbe morire con onore, come farebbe qualsiasi attore. Ma amo il modo in cui i Duffer Brothers amano i loro attori. Il motivo per cui scrivono così bene, per me e per tutti gli altri, è da rintracciare in questo amore verso gli attori e i loro personaggi, non volendo ucciderli. Penso che sia una loro bella qualità.