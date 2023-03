Mayans MC, la serie tv spin-off di Sons of Anarchy (che potete recuperare per intero su Amazon), si concluderà con la stagione 5, di cui FX ha recentemente rivelato la data di uscita attraverso un teaser trailer. In base a quanto recentemente riportato da CBR, l’ultima stagione della serie attualmente presente su Disney Plus uscirà a maggio , con il primo episodio previsto per il 24 del mese. Cosa dobbiamo aspettarci dal finale?

Data di uscita e teaser della quinta e ultima stagione di Mayans MC

FX ha finalmente rivelato la data di uscita della stagione 5 di Mayans MC, accompagnando l’annuncio con un teaser trailer che, nel suo essere terribilmente sottile, pare più prolisso e chiaro che mai. Nel video, pubblicato sul canale You Tube dello stesso network, vediamo i protagonisti correre sulle loro motociclette in un deserto colorato di bianco e nero, mentre qualcosa di oscuro, al pari della stessa morte, li insegue senza dar loro alcuna tregua strisciando alle loro spalle con una facilità disarmante.

CBR ha riportato qualche dettaglio sulla nuova corsa dei Mayans M.C., anticipando che il loro ultimo viaggio si muove in direzione della Central Valley della California, e ricordando che si tratta di uno spin-off che ha debuttato durante il 2018, svolgendosi due anni e mezzo dopo gli eventi principali di Sons of Anarchy. Di seguito trovate la sua sinossi:

La storia di Mayans M.C. è incentrata su Ezekiel ‘EZ’ Reyes, presidente del gruppo al confine tra Cali e Messico. EZ ha deciso di guidare suo fratello Angel e la città di Santo Padre in una sanguinosa guerra contro i loro rivali Sons of Anarchy. Difendere il territorio comporterà una serie di scontri e sacrifici all’interno del club, che causeranno tensioni tra EZ ed Angel.

Per adesso non sappiamo ancora cosa aspettarci dalla quinta stagione di Mayans M.C., anche se il teaser di recente pubblicazione sembra parlare chiaro in termini di lotte e futuri sacrifici cui i protagonisti si ritroveranno a fare i conti nell’ultimo arco narrativo in arrivo a maggio.

