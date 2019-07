Mazinkaiser Infinity da Bandai Model kit

Questa versione del Mazinkaiser Infinity è un nuovissimo plastic kit di Bandai che ogni appassionato di Go Nagai non può lasciarsi sfuggire.

Arriva una nuova versione del Mazinkaiser Infinity in un plastic kit di Bandai, dedicato al maestro dei robot per eccellenza ovvero Go Nagai. Anche in questo caso, come tutti i model kit di Bandai, non saranno necessari nessun tipo di colori o colla per “dare vita” alla figure ma basterà semplicemente staccare i pezzi dalle varie griglie per poterla assemblare passo dopo passo seguendo delle semplici istruzioni.

Il robot raggiungerà l’altezza di 25 cm circa e sarà completamente snodabile. Saranno compresi degli accessori extra con delle parti di ricambio per poter posizionare la figure come più ci aggrada.

Tra gli accessori in dotazione all’interno del kit troviamo tre tipi diversi di spade, le possenti ali per permettere al nostro robot di “volare”, il Kaiser Scrander ovvero la navicella che si aggancia alla testa del Mazinkaiser in due differenti versioni ( la prima è quella normale mentre la seconda è in fase trasformata per potersi agganciare alla testa) e gli effetti di fumo rossi che si agganciano all’avambraccio per simulare l’attacco.

Nel 2017 in tutto il mondo è uscito un lungometraggio animato chiamato Mazinga Z Infinity, questa versione speciale del Mazinkaiser denominata appunto Infinity in realtà non esiste al momento, ed è ispirata proprio al film in questione dove compaiono solamente il Mazinga Z e Il Grande Mazinga.

Mazinkaiser invece esiste come serie di OAV pubblicata nel 2001, ma la storia si svolge in un piano parallelo alla serie tv originale.

Questo model kit dedicato a Mazinkaiser uscirà ad ottobre 2019 in Giappone mentre in Italia dovrebbe arrivare verso il mese di dicembre 2019 circa. Il costo sarà di 5.200 yen ( in Italia invece sarà venduto a 72.00 circa ). Nel nostro paese questi tipo di model kit sono distribuite da Cosmic Group.