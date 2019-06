Mazinkaiser SD Cross Silhouette di Bandai

Mazinkaiser SD Cross Silhouette è un nuovo plastic model di Bandai, dimensioni e prezzo contenuti ne fanno un must-buy!

Mazinkaiser SD Cross Silhouette è un nuovo plastic model di Bandai dedicato a uno dei robottoni del maestro Go Nagai. Come ogni kit in plastica da assemblare della casa giapponese non saranno necessari colle o colori perché il modello sia ultimato, infatti, sarà solamente da staccare dalle varie griglie per essere assemblato attraverso una serie di istruzioni passo passo caratterizzate da lettere e numeri. L’altezza di questo Kit sarà di soli 5,5 cm, davvero uno spasso per gli appassionati del genere Super Deformed.

La peculiarità di questo tipo di Kit – composto da uno scheletro principale con placche che si aggiungono – è quella di poter essere montato in due diversi tipi di modalità una versione SD e una CS. La versione SD è sicuramente quella più piccola e che rappresenta il personaggio con una maggior caricatura mentre la versione CS sebbene aggiunga poche parti di corpo in più garantirà al modellino una posabilità decisamente superiore.

Mazinkaiser è un Mecha nato dalla mano di Go Nagai, visto per la prima volta in una serie di OAV pubblicati nel 2001, sebbene faccia parte del mondo di Mazinga Z le vicende narrate si svolgono su un piano parallelo rispetto a quelle della serie televisiva originale. Mazinkaiser è stato costruito con la “Super Lega New Z Alpha“, un materiale molto più resistente della “Super Lega Z” di cui Mazinga Z è composto. Il robottone costruito da Juzo Kabuto viene trovato da Koji Kabuto, il nipote, in un laboratorio segreto.

Questo Kit dedicato al robottone sarà disponibile a breve e importato sicuramente da Cosmic Group nei prossimi mesi come tanti altri model kit di Bandai. Il prezzo per questi tipi di Kit si aggira nell’ordine delle poche decine di euro, in questo caso parliamo di 22,50€ che rappresentano un giustissimo compromesso tra la qualità delle plastiche bandai e il prezzo contenuto del prodotto.