McCree (Overwatch) Figma prodotto da Max Factory

McCree ,eroe del videogames Bestseller Overwatch, si unisce alla lista di prodotti della linea Figma dell’azienda Max Factory. Questa figure identificata con il numero 438 , in scala 1/12 è l’ultimo degli annunci fatti relativi alla line up dedicata al videogioco che vede tra le altre uscite personaggi come D.va, Genji, Reaper e molti altri.

Overwatch è uno sparatutto in prima persona a squadre sviluppato da Blizzard Entertainment e pubblicato da Activision Blizzard uscito per la prima volta sul mercato il 24 maggio 2016.

Max Factory ha deciso di annunciare l’apertura dei preordini per il fuorilegge Jesse McCree, un personaggio d’attacco, che armato del suo revolver Pacificatore, elimina i bersagli con la mossa “Scarica di Piombo” e sfugge ai pericoli con la sua Capriola Tattica.

McCree si era fatto un nome come associato dei Deadlock, una famigerata gang che trafficava in armi militari nel sud-ovest degli Stati Uniti, quando venne arrestato da Overwatch. La sua grande capacità come tiratore scelto e il suo ingegno non passarono inosservati, e perciò gli fu offerta una possibilità: marcire in un carcere di massima sicurezza o entrare a far parte di Blackwatch, la divisione di Overwatch dedicata alle azioni clandestine. Scelse la seconda opzione. Benché inizialmente apparisse sprezzante, col tempo giunse a credere di poter rimediare ai misfatti del suo passato mettendo fine alle ingiustizie del mondo. A McCree piaceva la libertà d’azione che gli concedeva Blackwatch, priva di problemi burocratici, ma quando l’influenza di Overwatch cominciò a declinare, alcuni elementi ribelli di Blackwatch cercarono di soppiantare l’organizzazione per piegarla ai propri fini. Non volendo essere parte di questa lotta intestina, McCree si diede alla quindi alla macchia. Ritornò diversi anni dopo come pistolero mercenario. Oggi sono in molti a contendersi il suo talento, ma McCree ha deciso di combattere solo per le cause che ritiene giuste

L’action figure di Max Factory sarà ovviamente una fedele riproduzione del personaggio base con tanto di braccio robotico, Pacificatore e Poncio removibile. Perfettamente articolato grazie ai numerosi snodi che ci permetteranno di posizionarlo grazie anche all’aiuto della basetta espositiva inclusa nella confezione (come da tradizione Figma). Il prezzo per questa uscita è di circa 70 euro con uscita fissata per il mese di Febbraio 2020.