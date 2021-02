McDonald’s presi d’assalto per le carte promo dei Pokémon

In occasione del 25° anniversario di Pokémon, la nota catena di fast food McDonald’s ha iniziato una collaborazione col brand inserendo all’interno degli Happy Meal alcuni pacchetti contenenti diverse carte esclusive (per ora, solo negli Stati Uniti); tuttavia, i vari punti vendita sono stati presi d’assalto da molti adulti, con il solo scopo di rivendere le carte per specularci sopra.

Il mercato secondario delle carte Pokémon, infatti, è decisamente florido e ha raggiunto, con la vendita di alcuni esemplari di carte singole, cifre astronimiche! Complice anche il primo lockdown del 2020, infatti, molte persone hanno riscoperto le proprie collezioni, alcune delle quali con valore molto alto.

Per questo è scoppiata nuovamente la corsa alle carte rare e, in particolare, a quelle create appositamente per questo anniversario, un totale di 50 esemplari ispirati a tutti gli starter di ogni regione, con le relative varianti foil: Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Mudkip, Torchic, Treecko, Chimchar, Piplup, Turtwig, Oshawott, Snivy, Tepig, Chespin, Fennekin , Froakie, Litten, Popplio, Rowlet, Grookey, Scorbunny e Sobble.

Il problema più grosso di questa iniziativa è il fatto che non sembra esserci una sorta di “limite agli acquisti” o comunque una regolamentazione degli stessi, il che porta la gente ad acquistare anche 20 pacchetti alla volta, lasciando altri a bocca asciutta. Inoltre, nella migliore delle ipotesi, vengono venduti senza l’Happy Meal, mentre in altri lo spreco di cibo è davvero notevole.

Fortunatamente, sembra che The Pokémon Company stessa voglia ovviare al problema della reperibilità delle carte aumentandone la produzione, soprattutto per cercare di contrastare il mercato secondario e la speculazione sulle carte stesse, rifornendo al più presto e più velocemente i vari rivenditori in giro per il globo.